Ryanair zapowiada wielkie zmiany dla pasażerów

Nowe inicjatywy na czwarty rok programu to:

- Ciągłe dążenie do poprawy znalazło odzwierciedlenie w rekordowej liczbie pasażerów i współczynniku wypełnienia samolotów. Przez ostatnie 3 lata ruch lotniczy Ryanaira wzrósł o 50 procent. W ciągu ostatniego roku Ryanair stał się największą europejską linią lotniczą obsługującą 120 milionów pasażerów. Także nasza strona internetowa stała się najczęściej odwiedzaną witryną na świecie wśród przewoźników lotniczych. Jesteśmy dumni uruchamiając czwarty rok programu „Always Getting Better", w którym skoncentrujemy się na obsłudze klienta, innowacjach cyfrowych oraz produktach dodatkowych - mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Kenny Jacobs, szef marketingu Ryanaira.

- Ruch lotniczy Ryanaira nadal będzie rósł, a nasi pasażerowie po raz pierwszy będą mogli zarezerwować na naszej stronie loty łączone. Pod koniec roku dostępne będę także loty łączone wykonywane przez innych przewoźników. Zmianie natomiast nie ulegną nasze niskie ceny, szeroka siatka połączeń oraz punktualność - dodaje.