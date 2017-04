Emirates pożyczy pokładowy tablet

Jak podaje przewoźnik, nowa usługa powstała w odpowiedzi na przepis wydany przez amerykański Urząd ds. Bezpieczeństwa Transportu (TSA), zgodnie z którym wszyscy podróżujący na trasach bezpośrednich z Dubaju do USA powinni zadeklarować swoje laptopy, tablety i inne urządzenia elektroniczne większe od smartfona w punkcie odprawy celnej.

W ramach usługi klienci premium mają do dyspozycji tablety Microsoft Surface z pakietem Microsoft Office 2016. Pliki potrzebne do pracy mogą zgrać na pendrive, który wolno wnieść na pokład, po czym podłączyć go do wypożyczonego tabletu i pracować dalej.

Usługa nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami i jest dostępna na wszystkich trasach obsługiwanych przez Emirates z Dubaju do kierunków w Stanach Zjednoczonych.

Tym, którzy wolą schować swoje urządzenia i po prostu skorzystać z systemu rozrywki pokładowej, linie Emirates zapewniają możliwość przechowania laptopów i tabletów podczas podróży do USA. Usługa ta nie wymaga dodatkowych opłat i jest dostępna dla pasażerów we wszystkich klasach od 25 marca tego roku, czyli od dnia, w którym zaczęły obowiązywać nowe przepisy TSA. Dzięki niej pasażerowie mogą korzystać z laptopów i tabletów do samego momentu wejścia na pokład samolotu na trasach do Stanów Zjednoczonych. Następnie podróżni muszą zgłosić swoje laptopy, tablety i inny sprzęt elektroniczny objęty zakazem na odprawie celnej i przekazać je służbom ochrony na bramce przed wejściem na pokład samolotu lecącego do USA, gdzie zostaną zapakowane i oznakowane przed umieszczeniem ich w luku bagażowym.

Do tej pory z możliwości przechowania laptopów i tabletów skorzystało prawie 8 tysięcy pasażerów Emirates podróżujących jednym ze 112 bezpośrednich lotów realizowanych tygodniowo z lotniska w Dubaju do miast w USA.

Nowy zakaz wydany przez TSA nie obejmuje lotów Emirates do USA przez Mediolan (EK205) i Ateny (EK209). Nie dotyczy również lotów ze Stanów Zjednoczonych ani połączeń Emirates poza USA.

Przewoźnik realizuje loty do 12 miast w Stanach Zjednoczonych – Newark (EWR), Fort Lauderdale (FLL), Orlando (MCO), Chicago (ORD), Bostonu (BOS), San Francisco (SFO), Los Angeles (LAX), Seattle (SEA), Dallas (DFW), Houston (IAH), Waszyngtonu (IAD) i Nowego Jorku (JFK).