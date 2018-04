Lufthansa utrudnia życie agentom turystycznym

Lufthansa rozpoczęła kwiecień z nowš, tańszš ofertš, dostępnš tylko w jej własnych kanałach sprzedaży. Zdaniem Niemieckiego Zwišzku Turystycznego to celowe działanie przeciwko agentom

Lufthansa wprowadziła od kwietnia tego roku nowe zasady sprzedaży – najlepsze ceny będzie można znaleŸć w jej własnych kanałach dystrybucji (Direct Connect) i na platformie NDC (New Distribution Capability), opracowanej przez IATA.

– Lufthansa rzuca w ten sposób kłody pod nogi agentom. PrzewoŸnik zabiera zewnętrznej sieci sprzedaży konkurencyjne oferty i nie pozwala na neutralnš ocenę stosunku jakoœci do ceny – uważa Ralf Hieke, wiceprezes Niemieckiego Zwišzku Turystycznego DRV, odpowiedzialny za segment poœredników turystycznych œredniej wielkoœci. Otto Schweisgut, przewodniczšcy komisji do spraw lotnictwa w DRV dodaje, że to jawna dyskryminacja sieci sprzedaży, bo linia daje przewagę konkurencyjnš własnym kanałom dystrybucji.

DRV wskazuje na trzy główne problemy wynikajšce z nowej strategii sprzedażowej Lufthansy. Po pierwsze, zarówno podróżni biznesowi jak i typowi turyœci nie będš mieli możliwoœci łatwego porównania ofert od różnych przewoŸników. Zdaniem DRV by można było zestawić ze sobš propozycje konkurencyjnych linii, niezbędne sš bowiem neutralne systemy rezerwacyjne.

– Linie lotnicze, w tym właœnie Lufthansa, chcš wyjœć z neutralnego rynku – mówi Joachim Horn, członek zarzšdu DRV. – Za tę mniejszš przejrzystoœć oferty na końcu zapłaci klient, bo najlepsza taryfa Lufthansy nie musi być najbardziej atrakcyjnš na ryku – podkreœla Ralf Hieke. Dodaje, że agenci znajdujš propozycje dla klientów, porównujšc oferty wszystkich linii.

Drugim problemem jest jakoœć korzystania z wewnętrznych systemów sprzedaży Lufthansy. Jak relacjonuje DRV, po podłšczeniu do platformy Lufthansy Direct Connect pojawiajš się problemy techniczne, a sprzedaż za poœrednictwem konsolidatorów generuje dodatkowe koszty.

– Systemy rezerwacyjne od Lufthansy nie majš rozwišzań niezbędnych do efektywnej obsługi podróżnych. Mam wrażenie, że Lufthansa mało interesuje się tym, jak działajš te narzędzia. Należy przypuszczać, że przez brak funkcji i brak dostępu do najlepszych cen zewnętrzna sieć sprzedaży będzie w dłuższej perspektywie czasowej poszkodowana – uważa Schweisgut. Jak opisuje, problemy dotyczš zarówno dostępu do oferty jak i braku możliwoœci łšczenia jej z produktami innych przewoŸników. Często nie da się też dokonać zmian rezerwacji przez system, a jedynie przez telefoniczne centrum obsługi.

Z kolei Stefan Vorndran, przewodniczšcy komisji do spraw podróży służbowych i członek zarzšdu DRV, podkreœla, że Lufthansa wymusza na systemach GDS łšczenie się z platformš NDC, więc agenci specjalizujšcy się w segmencie turystyki biznesowej stojš na straconej pozycji z powodu różnic w cenach. Zdaniem Vorndrana klienci zacznš wkrótce sami szukać ofert na stronie internetowej przewoŸnika.