Ponad milion pasażerów Ellinaira do Grecji

Greckie linie lotnicze Ellinair przewidujš, że przewiozš w tym roku 1,06 miliona pasażerów, o 34 procent więcej niż w zeszłym roku

W roku 2018 do floty Ellinaira dołšczyły kolejne dwa airbusy. W sumie grecki przewoŸnik ma więc 10 maszyn: 3 airbusy 319, 5 airbusów 320 i 2 boeingi 737-300.

Linia podaje, że w pierwszym kwartale tego roku liczba podróżnych, którzy zdecydowali się na lot do Grecji, była o 79 procent wyższa niż w tym samym czasie rok wczeœniej i wyniosła 91,8 tysišca. W tym roku Ellinair zaplanował 8504 loty (wzrost o 21 procent w stosunku do roku 2017). Przewiduje, że przewiezie 1,06 miliona pasażerów - o 34 procent więcej niż rok wczeœniej.

Linia, należšca do greckiego holdingu Mouzenidis Group, obsługuje regularne i czarterowe loty do Grecji z 18 państw. PrzewoŸnik od 2016 roku działa także na polskim rynku, obsługujšc turystów wybierajšcych się do Grecji z Mouzenidis Travel. W tym roku będzie wykonywał loty z 3 polskich lotnisk - Warszawy, Katowic i Poznania - do Salonik i Heraklionu.