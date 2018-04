PPL: Wybieramy Radom jako lotnisko komplementarne dla Lotniska Chopina

Z dwóch lotnisk najbardziej nadajšcych się do przejęcia ruchu tanich linii lotniczych i czarterów z Lotniska Chopina w Warszawie, czyli Modlina i Radomia, lepsze będzie to drugie. Pierwsi pasażerowie mogliby polecieć z niego już za półtora roku – twierdzi dyrektor PPL Mariusz Szpikowski

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" ma problem - przepustowoœć Lotniska Chopina, którym zarzšdza, wyczerpuje się. W zeszłym roku obsłużyło ono 16,8 miliona pasażerów. W tym roku będzie to prawdopodobnie 18 milionów. Tymczasem jego możliwoœci przewidujš maksymalny ruch 20 milionów podróżnych. Tyle że – podkreœla dyrektor PPL Mariusz Szpikowski – to wartoœć optymalna w sytuacji, gdy rozkład lotów pozwala równomiernie rozłożyć w cišgu doby starty i lšdowania (obecnie do 42 takich operacji na godzinę), tymczasem zależš one od pór dnia. Poza tym, kiedy ruch jest maksymalny, to każde jego zaburzenie, np. spowodowane awariš samolotu, powoduje wielogodzinne opóŸnienia. Nawet planowana w najbliższych latach rozbudowa Lotniska Chopina nie zapewni nadšżenia za dynamicznie wzrastajšcym ruchem. Urzšd Lotnictwa Cywilnego szacuje, że w cišgu 15 lat ruch na polskich lotniskach podwoi się (w 2017 roku wyniósł 40 milionów pasażerów).

Ponieważ Lotnisko Chopina zamierza się pozycjonować jako lotnisko przesiadkowe (hub) dla LOT-u i port dla regularnych przewoŸników, chciałoby pozbyć się tanich i czarterowych linii lotniczych. PPL zlecił więc przygotowanie różnych rozwišzań międzynarodowej firmie ARUP, która doradza w największych inwestycjach na œwiecie, w tym transportowych (lotniska, metro itp.).

Szukano lokalizacji, która zapewniłaby w miarę szybkie i niedrogie przenosiny. Jak oblicza PPL, do 2028 roku chciałby „oddać" 6 – 15 milionów pasażerów rocznie. To plan na dziesięć lat, bo w 2028 roku ma być już uruchomiony Centralny Port Komunikacyjny pod Grodziskiem Mazowieckim. Chopin wtedy przestanie służyć masowemu lotnictwu cywilnemu. Ale drugie lotnisko zostanie, tym razem jako zapasowe, dla Centralnego Portu Lotniczego.

Po analizie różnych wariantów i warunków, w tym œrodowiskowych, ARUP rekomenduje swojemu zleceniodawcy rozwišzanie z przystosowaniem lotniska w Radomiu. Dlaczego? Przemawiajš za tym koszty, czas i warunki organizacyjno-prawne.

Zarówno lotnisko w Modlinie, jak i w Radomiu nie nadajš się w tej chwili do przyjęcia dodatkowego ruchu – wskazuje ARUP. Oba wymagajš dużych inwestycji. - Lotnisko w Radomiu to raczej makieta niż prawdziwe lotnisko – przyznaje sam Szpikowski.

Słaboœci Radomia to krótki pas startowy, za mały terminal, brak stoisk postojowych (sš tylko dwa) i odpowiednich do większej skali dróg kołowania. Co więc przemawia za Radomiem? Według ARUP można tam w cišgu 20 miesięcy poprawić te wszystkie elementy. Wtedy lotnisko mogłoby przyjmować 3 miliony pasażerów rocznie. Koszt tej operacji to 425 milionów złotych. W drugim etapie, za kolejnych 467 milionów złotych, będzie można doprowadzić port do przepustowoœci rzędu 7 – 9 milionów podróżnych. Na razie nie ma tu żadnego ruchu, łatwiej więc prowadzić wszelkie prace. Poza tym, jak dodaje Szpikowski, jest wręcz pewne, że PPL mógłby przejšć stosunkowo niedużym kosztem kontrolę nad tym portem. Rozmawiał już na ten temat z samorzšdem Radomia i z Ministerstwem Obrony Narodowej, bo wojsko jest jednym z użytkowników lotniska.

Z Modlinem jest – według ARUP – gorzej. Wprawdzie już dzisiaj obsługuje ono prawie 3 miliony pasażerów, ale wszyscy sš pasażerami jednego przewoŸnika – Ryanaira. Problem w tym, że lotnisku kończy się już przepustowoœć, bo obliczone jest na 3,5 miliona podróżnych. Zarzšd Modlina chciałby modernizować port, ale nie ma na to zgody jednego z udziałowców - właœnie samego PPL. PPL nie zgadza się na inwestowanie w lotnisko, na którym dominuje jeden przewoŸnik, w dodatku warunki, jakie tam uzyskał (opłata za pasażera 6 złotych, kilka razy niższa niż na jakimkolwiek innym lotnisku) sš wyjštkowo korzystne. Lotnisko nie zarabia więc na swoim kliencie, wręcz przeciwnie podatnicy polscy – jak mówi Szpikowski - do niego dopłacajš. Rozbudowa byłaby zdaniem dyrektora PPL tylko powiększaniem strat.

Mimo to Szpikowski deklaruje, że nie ma nic przeciwko samemu lotnisku w Modlinie. Ale dodaje, że nie zainwestuje milionów złotych w przedsięwzięcie, nad którym nie będzie miał kontroli. Tymczasem jest tu czterech udziałowców, w tym samorzšd województwa, a statut spółki przewiduje jednomyœlnoœć we wszystkich decyzjach. Rekomendacja ARUP umacnia Szpikowskiego go w przekonaniu, że w Modlinie nie ma przyszłoœci.

Zdaniem tej firmy koszt zwiększenia możliwoœci portu w Modlinie byłby jeszcze większy niż przerabianie Radomia. W pierwszej fazie rozbudowy w Modlin trzeba by zainwestować 1,045 miliarda złotych. Dzięki temu przepustowoœć wzrosłaby do 8 – 10 milionów pasażerów, z czego, jak się szacuje, 6 milionów „konsumowałby" Ryanair. Czas oczekiwania na efekty wyniósłby 45 miesięcy. W drugiej fazie, kosztem kolejnych 202 milionów złotych lotnisko można by rozbudować na tyle, żeby przyjmowało 13 – 15 milionów podróżnych.

Upadła też koncepcja, by równolegle działały wokół Warszawy dwa, trzy lotniska dla różnych segmentów lotnictwa. - Nie chcemy rozpraszać zbytnio ruchu, bo chcemy, żeby w Polsce działało jedno silne lotnisko, które będzie konkurować z hubami krajów oœciennych. Bez niego Polacy będš latać w dalekie podróże z obcych lotnisk i zostawiać pienišdze obcym liniom lotniczym i pobudzać gospodarkę wokół obcych lotnisk – podkreœla Szpikowski. - My chcemy, żeby to do nas przywożono pienišdze i tutaj je wydawano. Dlatego cieszę się, że rzšd zdecydował o budowie CPK - mówi.

Jak mówi Szpikowski, suma inwestycji, jakie trzeba poczynić w Radomiu nie przeraża go, bo Lotnisko Chopina dobrze zarabia. Po uzgodnieniu z „ministrem właœciwym do spraw transportu" chciałby rozpoczšć przejmowanie lotniska w Radomiu i budowę. - W paŸdzierniku 2019 roku z Radomia będš mogli polecieć pierwsi pasażerowie – deklaruje.

W czasie dzisiejszej konferencji prasowej, prowadzonej razem z prezesem ARUPA Ireneuszem Kołodziejskim, Szpikowski dementował informacje, że ulega grupie polityków, którzy lobbujš za Radomiem. - Naciski sš równie silne z obu stron - ujawniał. - Kierujemy się tylko przesłankami merytorycznymi - zapewniał.

Przeciwko planowi wypychaniu ich z Warszawy protestujš linie lotnicze. Przede wszystkim Wizz Air (czytaj: "Prezes Wizz Aira: Nie ruszę się z Lotniska Chopina"). A czarterowe znalazły sposób, żeby nie podlegać planowanym regułom - twierdzš, że sš przewoŸnikami regularnymi. Szpikowski już zapowiada, że rozwišże problem "farbowanych lisów". Myœli o wprowadzeniu kryteriów, jakie będš musiały spełniać linie lotnicze, które będš chciały latać z Lotniska Chopina. - Na przykład będš musiały mieć odpowiednio duże maszyny i z dużš częstotliwoœciš realizować loty - rozważa.