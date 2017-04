53 letnie nowości od Air France KLM

Od 15 maja do rozkładu KLM wchodzi Gdańsk. Początkowo samoloty do Amsterdamu przewoźnika będą kursowały sześć dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty, w przyszłości - codziennym. Natomiast niskokosztowa spółka należąca do Air France KLM – linie Transavia rozpoczyna 9 maja loty między Amsterdamem a Katowicami. W obecnym sezonie nowe trasy i zwiększona częstotliwość lotów rozbudowuje ofertę Grupy Air France KLM do i z Polski do 74 lotów tygodniowo.

Wiosną i latem linie Air France KLM zaoferują swoim podróżnym 9 nowych kierunków międzykontynentalnych. Są wśród nich 3 nowe trasy Air France przez Paryż: Accra (Ghana), Kapsztad (Południowa Afryka) oraz wznowiony lot do Cancun (Meksyk). Natomiast KLM startuje z 6 nowymi kierunkami (loty przez lotnisko Amsterdam-Schiphol): Cartagena (Kolumbia), Freetown (Sierra Leone), Minneapolis (Stany Zjednoczone), Monrovia (Liberia), Teheran (Iran) oraz Windhoek (Namibia).

W odpowiedzi na rosnący popyt, szczególnie w okresie letnim, oferta grupy Air France KLM wzbogaci się również o 25 nowych tras w Europie. Od tego sezonu z Air France (przez Paryż) polecieć można do: Agadiru i Marrakeszu (Maroko), Mediolanu (lotnisko Malpensa, Włochy), Palmy (Majorka, Hiszpania) i do Porto (Portugalia). Natomiast 10 nowych kierunków w siatce KLM to: Cagliari i Katania (Włochy), Dublin (Irlandia), Mediolanu (lotnisko Malpensa, Włochy), Gdańsk, Graz (Austria), Londyn (lotnisko London-City, Wielka Brytania), Malaga (Hiszpania), Porto (Portugalia) i Split (Chorwacja). Ponadto przybędzie 10 połączeń regionalnych z wielu miast na terenie Francji do popularnych miast w Europie, które zaoferuje należąca do grupy linia HOP! Air France oraz 19 nowych europejskich kierunków od niskokosztowej Transavii.

- Na nadchodzący sezon letni zmobilizowaliśmy wszystkie siły naszej grupy, aby możliwie najlepiej wykorzystać wzrost globalnego rynku transportu lotniczego. Otwieramy rekordową dla grupy Air France KLM liczbę 53 nowych tras, aby stworzyć naszym klientom jeszcze więcej możliwości wyboru – mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Jean-Marc Janaillac, prezes grupy Air France KLM.

W najbliższym czasie flotę grupy zasilą kolejne 4 boeingi 787 Dreamlinery, a w kabiny pasażerskie w całej dalekodystansowej flocie przewoźnika będą poddawane dalszej modernizacji. Pod koniec sezonu letniego grupa będzie miała w eksploatacji 13 dreamlinerów.

Najważniejsze zmiany w ofercie lotów Air France KLM

Ameryka Północna

KLM uruchomił połączenie do Minneapolis (od 27 marca); Air France zwiększa oferowanie do Nowego Jorku (teraz 2 loty dziennie z Paryża oba Airbusem A380); Loty Air France do Cancun będą oferowane nie tylko zimą, ale również w sezonie letnim.

Ameryka Środkowa i Południowa

Silne wzmocnienie oferty na Kubę: w sumie 18 lotów tygodniowo (7 przez Amsterdam i 11 przez Paryż); Zmiany lotów KLM do Kolumbii: w sezonie letnim będą odbywały się loty do Cartageny (zamiast Cali) jako kontynuacja trasy z Amsterdamu do Bogoty; 3 bezpośrednie loty tygodniowo z Amsterdamu do Saint Martin (poprzednio lot do Sint Martin odbywał się przez Curaçao).

Bliski Wschód

7 lotów tygodniowo do Teheranu (4 przez Amsterdam i 3 przez Paryż); KLM zawiesza loty do Kairu, dokąd Grupa będzie oferowała loty Air France przez Paryż boeingiem 787 Drealinerem; KLM zawiesza loty do Dohy (Qatar), za to zwiększa liczbę lotów do Maskatu (Oman);

Azja

Air France zwiększa liczbę oferowanych miejsc do Bangalore i Bombaju (Indie); KLM zwiększa liczbę lotów do Kuala Lumpur (Malezja); 11 lotów tygodniowo z Amsterdamu do Tajpej dzięki partnerstwu KLM z Air China.

Afryka

KLM będzie latał 3 razy w tygodniu z Amsterdamu do Freetown (Sierra Leone) i do Monrovii (Liberia), która jest nowym kierunkiem w ofercie grupy; Air France będzie oferował loty do Kapsztadu, dokąd latał tylko zimą; Air France będzie kontynuował loty do Accry (Ghana), które rozpoczął w ubiegłym sezonie zimowym. Wspólna oferta z KLM do Ghany to 10 lotów tygodniowo; W sezonie letnim KLM będzie kontynuował loty do Windhoek (Namibia) zainicjowane ostatnią zimą. Połączenie odbywa się 3 razy w tygodniu do stolicy z międzylądowaniem w Luandzie (Angola).

Europa

Oferta europejska grupy Air France KLM rośnie o prawie 3 procent (w oferowanych miejscach) i o 25 nowych tras dzięki powiększeniu floty, jak i lepszemu wykorzystaniu samolotów w okresie letnich wakacji.

Nowe trasy Air France z Paryża: Agadir i Marrakesz (Maroko), Mediolan (lotnisko Malpensa, Włochy), Palma (Majorka, Hiszpania) i Porto (Portugalia).

Nowe trasy KLM z Amsterdamu: Cagliari i Katania (Włochy), Mediolan (lotnisko Malpensa, Włochy), Gdańsk, Graz (Austria), Londyn (lotnisko London-City, Wielka Brytania), Malaga (Hiszpania), Porto (Portugalia), Split (Chorwacja) oraz zainicjowany zimą Dublin (Irlandia).

Oferująca tanie loty Transavia, która wchodzi w skład grupy Air France-KLM uruchamia kolejnych 18 tras, dzięki czemu jej siatka będzie liczyć w sumie 133 miasta w 36 krajach.