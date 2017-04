Wizz Air poleci z Warszawy do Agadiru

Agadir, miasto położone na południu Maroka, jest popularnym kierunkiem wakacyjnym. To nowy kierunek w ofercie Wizz Aira, która obejmuje obecnie 140 lotnisk w 42 krajach.

Ostatnio siatka połączeń przewoźnika wzbogaciła się o dwie kolejne trasy ze stolicy Polski - do Billund w Danii i Santanderu w Hiszpanii. Latem tego roku, Wizz Air doda siódmy samolot do bazy w Warszawie i uruchomi siedem nowych tras z Lotniska Chopina. Wraz z nowym połączeniem do Agadiru węgierska linia oferuje 49 tras do 25 krajów w warszawskiej siatce połączeń.

W 2016 roku, Wizz Air przewiózł 6,9 mln pasażerów na trasach w Polsce, co stanowi wzrost o 13 procent, porównując rok do roku.