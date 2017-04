Milczarski: Lotnisko Centralne będzie skokiem gospodarczym

- Nowe lotnisko przesiadkowe w Polsce to projekt, który z perspektywy Polski może być gigantycznym skokiem gospodarczym. To jest wielki projekt gospodarczy, świadczący o długoterminowym myśleniu o gospodarce - powiedział dziennikarzom prezes PLL LOT.

W ubiegłym tygodniu wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz resort rozwoju uzgodniły projekt uchwały w sprawie budowy Centralnego Portu Lotniczego.

Zdaniem Milczarskiego, "po raz pierwszy w Polsce ktoś chce podjąć faktyczny i ogromny wysiłek, ale i duże ryzyko - również polityczne - wzięcia na siebie ciężaru strategicznej decyzji o absolutnie długoterminowym znaczeniu".

Szef spółki pytany był o to, czy LOT zaangażowałby się finansowo w Centralny Port Lotniczy (CPL), określany także jako centralny port komunikacyjny. - To nie jest projekt finansowy dla LOT-u. To jest projekt de facto dla polskiego państwa, które mam nadzieję, że podejmie stosowne decyzje. I te decyzje zostaną wdrożone w życie, a następnie dobrze zrealizowane. My nie jesteśmy operatorem lotniska. I nie mamy ambicji, żeby być operatorem lotniska. Mamy ambicje, żeby być biznesowym przewoźnikiem, który zintegruje potrzeby przewozowe bardzo wielu narodowości w Centralnej Europie. Uważam, że taki hub w Europie Środkowej jest potrzebny - powiedział prezes LOT-u.

Jak podkreślił, to rząd decyduje o budowie CPL i o jego realizacji. Pozytywnie ocenił także pomysł, aby CPL był także centralnym portem również dla komunikacji kolejowej. W jego ocenie, planując lokalizację takiego lotniska, należy wziąć pod uwagę, aby było ono w pobliżu autostrady, i w pobliżu sieci kolejowej, tak aby podróżni mogli dotrzeć do portu z całej Polski różnymi środkami transportu.

O tym, że budowa lotniska centralnego w Polsce jest koniecznością z perspektywy rynku lotniczego, ale też z perspektywy naszego interesu narodowego, mówił Milczarski we wrześniu zeszłego roku w Krynicy, prezentując strategię spółki do 2020 roku.

- Budowa lotniska centralnego to mus z perspektywy rynku lotniczego w Polsce, ale też z perspektywy naszego interesu narodowego, przede wszystkim gospodarczego. Zdecydowanie zgłaszamy konieczność budowy nowego lotniska w Polsce - mówił wówczas Milczarski. Jak podkreślał, takie lotnisko może być przedsiębiorstwem generującym ogromne zyski. - To lotnisko powinno być na około 50 mln pasażerów z dostępnością infrastruktury i terenu, by w kolejnym kroku można było dalej je rozbudowywać. To lotnisko powinno być całkowicie multimodalne, powinno mieć bazę cargo – mówił.

W ubiegłym tygodniu prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys poinformował, że PFR przygotował wstępną koncepcję finansowania budowy Centralnego Portu Lotniczego. Dodał, że tego typu finansowanie "nie obciąży budżetu państwa", a Fundusz ma wystarczające środki, by w tym uczestniczyć. Według szacunków budowa samego portu lotniczego mogłaby kosztować ok. 20 miliardów złotych. Natomiast łączny koszt inwestycji związanej również m.in. z budową terminalu kolejowego, infrastrukturą logistyczną, może przekroczyć - jak mówił szef PFR - 30 miliardów złotych.

Jednym z argumentów za budową Centralnego Portu Lotniczego jest to, że największy port lotniczy w Polsce, czyli warszawskie Lotnisko Chopina, zaczyna być bliski wyczerpania swojej przepustowości. Warszawski port w 2016 roku obsłużył 12,8 mln pasażerów. Jak twierdzą niektórzy eksperci, przepustowość Lotniska Chopina jest na poziomie 20 mln pasażerów rocznie. Lotnisko szacuje, że w tym roku może obsłużyć ok. 14 mln podróżnych.

Z najnowszych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że polskie porty lotnicze w ubiegłym roku obsłużyły blisko 34 mln pasażerów - to o 12 procent więcej niż w roku 2015. Według prognoz w roku 2030 przekroczony zostanie poziom 60 mln pasażerów. ULC podał, że z PLL LOT podróżowało w 2016 r. ponad 6,8 mln osób, co dało przewoźnikowi 22,38 - procent udział w polskim w rynku.

LOT zainaugurował wczoraj rejsy na trasie Warszawa - Los Angeles.