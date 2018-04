Francja sparaliżowana strajkiem związkowców

We Francji strajkujš dziœ pracownicy różnych zwišzków zawodowych, m.in. pilotów i kolejarzy

To dopiero poczštek - odbywajšcej się w rytmie: dwa dni strajku, pięć pracy - akcji protestacyjnej pracowników kolei. Dwie główne przyczyny strajku kolejarzy to zniesienie przywilejów zawodowych (m.in. gwarancji zatrudnienia aż do emerytury) i otwarcie rynku dla konkurencji zagranicznej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Do akcji protestacyjnej przyłšczyły się dziœ także inne grupy. Piloci Air France domagajš się szeœcioprocentowych podwyżek, pracownicy zakładów oczyszczania miasta i energetycy - udogodnień socjalnych, a studenci - wycofania się z reformy zasad przyjmowania na studia.

Kursuje co pišty pocišg regionalny i co ósmy ekspres TGV. Na tory wyjedzie tylko połowa składów najbardziej ruchliwej linii kolei podmiejskiej w Europie - RER A. Strajk kolejarzy ma potrwać do czerwca włšcznie, po dwanaœcie dni w każdym miesišcu.