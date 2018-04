W Ryanairze kobiety upośledzone finansowo

Różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn pracujšcych w Ryanairze w Wielkiej Brytanii wynosi 67 procent. To najwięcej wœród dużych linii lotniczych, które podały takie dane

Struktury zarobków pracowników mieszkajšcych w Wielkiej Brytanii zostały poddanie surowszemu nadzorowi, a firmy zatrudniajšce ponad 250 osób miały do 4 kwietnia przedstawić centralnemu urzędowi ds. równoœci (GEO) raporty o różnicach w wynagradzaniu pod względem płci.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Œrednia różnica w Ryanairze okazała się większa od tej w easyJet gdzie wyniosła 51,7 procent, i British Airways - 35 procent.

Sektor lotnictwa ma szczególny problem z jednakowym wynagradzaniem mężczyzn i kobiet, bo znaczna większoœć pilotów to mężczyŸni. W wypadku Ryanaira na 554 pilotów zaledwie 8 to kobiety. Większoœć jego brytyjskiej załogi liczšcej 1182 osoby została zakwalifikowana do niższej œredniej albo niższej kategorii płacowej, bo przeważajš w niej kobiety.

Ryanair zatrudnia w swojej największej bazie na lotnisku w Stansted niecałe 10 procent całej załogi w Zjednoczonym Królestwie. Dyrekcja i administracja znajdujš się głównie w Irlandii.

"Podobnie jak w innych liniach na płace obu płci w Zjednoczonym Królestwie wpływa względnie mała liczba kobiet pilotów w sektorze lotnictwa. W ostatnich latach ich liczba wœród starajšcych się o pracę w Ryanairze wzrosła i zamierzamy rozwijać tę tendencję. Charakterystycznš cechš sektora lotnictwa jest to, że więcej mężczyzn niż kobiet wybiera zawód pilota" - wyjaœnił przewoŸnik w prezentacji swych danych na portalu.