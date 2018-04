Nowa strategia LOT-u: Więcej portów przesiadkowych, pasażerów i pracowników

LOT pracuje nad planem rozwoju na lata 2020-2027. Wszystko wskazuje, że obecna strategia zostanie zrealizowana wczeœniej, niż zakładano

Nowy plan będzie zakładać 20-30 milionów pasażerów rocznie, zysk operacyjny i wprowadzenie nowych, większych samolotów. Nie wykluczać będzie ruchu przesiadkowego nie tylko z Warszawy, ale np. także z Budapesztu, Krakowa czy nawet Rzeszowa.

Poniżej dalsza częœć artykułu

— Na razie analizujemy dane i trendy rynkowe. Dzięki temu będziemy wiedzieli dokšd mamy latać, tak aby naszš siatkę rozwijać zyskownie, a nie emocjonalnie — mówi prezes LOT-u Rafał Milczarski.

Nieoficjalnie, bo LOT tego jeszcze nie potwierdził, wiadomo że linia zamierza w niedalekiej przyszłoœci uruchomić połšczenie z Warszawy do stolicy Indii — Delhi. Wiadomo już jednak, że LOT w tym roku otworzy kilkanaœcie połšczeń i znaczšco zwiększy liczbę miejsc na już istniejšcych trasach - na najbardziej obleganych kierunkach podstawi większe samoloty, bšdŸ zwiększy częstotliwoœć rejsów.

Razem z rosnšcš siatkš roœnie liczba przewiezionych pasażerów, których linia liczy konserwatywnie. Np. jeœli ktoœ podróżuje z Gdańska przez Warszawę do Nowego Jorku, to liczony jest jako jeden odprawiony pasażer. W statystykach lotnisk i w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego taka osoba jest liczona podwójnie.

W 2017 roku LOT (według swoich statystyk) przewiózł 6,8 mln pasażerów. — Liczbę 10 milionów pasażerów uzyskamy już w 2019, a nawet jš przekroczymy — zakłada prezes. — W 2027 roku ta liczba może dojœć do 20 - 30 milionów pasażerów.

Dreamliner dziewištka to za mało

LOT właœnie odebrał dziewištego Dreamlinera, pierwszego z serii B787-9, którym może przewieŸć prawie 300 pasażerów. Z taœm produkcyjnych Boeinga zjechały już kolejne dwie maszyny tego typu. Wkrótce po nich doleci z Seattle kolejna. Wtedy LOT będzie miał 12 Dreamlinerów, czyli będzie jednym z większych właœcicieli tych samolotów w Europie. — Dreamliner w wersji 9. to najlepiej dopasowany model do naszych obecnych potrzeb. Być może w przyszłoœci zdecydujemy się na jeszcze większego boeinga 787-10, największš maszynę z serii, ale takš decyzję podejmiemy dopiero kiedy Boeing zdecyduje się sprzedawać te samoloty taniej. Na razie sš one dla nas zbyt drogie. Zresztš przy flocie i przewozach pasażerskich, jakie będziemy mieli za kilka lat, powoli będziemy już wchodzić w takš wielkoœć firmy, że realne stanie się rozważenie różnych producentów maszyn dalekiego zasięgu. Najlepsze warunki uzyskuje się kiedy ma się na stole konkurencyjne oferty — tłumaczy Milczarski.

Może Budapeszt, może Rzeszów

Strategia rozwoju na lata 2020-2027 znacznie przerasta możliwoœci oferowania ruchu przesiadkowego przez warszawskie Lotnisko Chopina. — Może będzie to Kraków, może Rzeszów, może Budapeszt, a może inne porty - mówi Milczarski.

Ze stolicy Węgier pierwsze loty LOT-u do Stanów Zjednoczonych ruszajš 3 maja. Ale nie jest wykluczone, że odlecš stamtšd kolejne, po połšczeniu Kraków-Budapeszt, rejsy do miast europejskich. LOT już zatrudnia Węgrów, którzy zdaniem polskiego personelu pokładowego znakomicie integrujš się z naszymi załogami. — Zatrudniliœmy już w Budapeszcie kilkadziesišt osób i na rejsach atlantyckich będš latały polsko-węgierskie załogi. Dzięki temu pasażerowie z Węgier będš mieli produkt najlepiej dopasowany do swoich potrzeb. Nieustannie szukamy nowych pracowników. Obsada pokładu każdego rejsu długodystansowego to 10 osób plus trzech pilotów. Warto dodać, że chcšc utrzymać takš maszynę prawie cały czas w powietrzu potrzebne sš trzy zmiany pilotów i stewardes - wyjaœnia Milczarski.

Gotówka na gorsze czasy

W roku 2017 LOT wypracował 288 milionów złotych zysku operacyjnego (wynik nie jest jeszcze zatwierdzony przez audytora). I ma zapas gotówki w wysokoœci 600 milionów złotych. Budżet tegoroczny przewiduje natomiast zysk na poziomie 225 milionów złotych. — Planujemy ostrożnie, w ubiegłym roku też zakładaliœmy mniejszy zysk niż ostatecznie uzyskaliœmy. W tym roku też prognozujemy zysk na realnym do osišgnięcia poziomie. Nie możemy zakładać agresywnych wyników finansowych, ponieważ warunki operowania nieustannie się zmieniajš: wahajš się ceny paliw, zmienne sš kursy walut. Nic nie jest dane na pewno. Choć oczywiœcie mam nadzieję, że uda nam się wypracować wyższy zysk.

A pomysł na gorsze czasy? Koniunktura w transporcie lotniczym trwa już kilka lat. — Nie ma innej możliwoœci, jak oszczędzanie zarobionej gotówki na trudne czasy. Jestem tutaj bezwzględny. Nie wyobrażam sobie rozrzucania pieniędzy choćby na podwyżki, które nie wišżš się ze wzrostem zaangażowania pracowników i efektywnoœci firmy. Na to zgody nie ma - mówi prezes LOT-u.