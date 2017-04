LOT: Nasz rejs do Los Angeles, jedyny taki z Europy Środkowej

- Otwieramy pierwsze bezpośrednie i regularne połączenie w historii Polskich Linii Lotniczych z Warszawy do Los Angeles. To jedno z najważniejszych i najsłynniejszych miast Stanów Zjednoczonych. Kalifornia to nie tylko idealny kierunek na wakacje, ale także coraz ważniejszy ośrodek biznesu - mówi dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej PLL LOT Adrian Kubicki. Loty będą wykonywane przez boeingi 787 Dreamliner.

Jak podkreśla Kubicki, LOT to jedyna linia lotnicza w Europie Środkowej, która będzie oferować bezpośrednie loty do Kalifornii. Rejsy będą realizowane w poniedziałki, wtorki, piątki i soboty.

- Liczymy na pasażerów z Polski, ale także z państw Europy Środkowej, Wschodniej, Zachodniej oraz z Kaukazu i Bliskiego Wschodu. Nasz rozkład lotów do Los Angeles jest tak ułożony, aby w Warszawie zapewnić krótki czas oczekiwania na przesiadki właśnie na kierunkach, na których obserwujemy rosnący ruch biznesowy i turystyczny do Los Angeles - podkreśla Kubicki.

Dreamliner ma wystartować w poniedziałek z warszawskiego Lotniska Chopina po godzinie 16.30, by po prawie 13 godzinach wylądować na lotnisku Los Angeles International Airport. Rejs powrotny ma trwać 11,5 godziny. Załoga pierwszego lotu do Los Angeles będzie liczyła trzech pilotów i 10 osób personelu pokładowego.

- Trasa z Warszawy do Los Angeles to około 10 tysięcy kilometrów. Lot potrwa w tamtym kierunku około 12,5 godziny - to najdłuższa trasa LOT-u. Na pokonanie tego dystansu samolot będzie potrzebował około 70 ton paliwa - tłumaczy Kubicki. Samolot będzie leciał m.in. nad Islandią, Grenlandią, Oceanem Atlantyckim, Kanadą i Stanami Zjednoczonymi.

Na trasie do Los Angeles pasażerowie będą mieli do wyboru trzy klasy podróży: business class, premium economy i economy class. Klasa biznes to 18 foteli, które rozkładają się do pozycji płaskiego łóżka; pasażerom oferowane są posiłki, alkohole i napoje bezalkoholowe. W klasie premium economy jest 21 foteli wyposażonych w podłokietniki, podnóżki i podpórki pod uda. W tej klasie serwowane są także posiłki, alkohole i napoje bezalkoholowe. W klasie economy fotele wyposażone są w podnóżki, a każdy pasażer ma do dyspozycji indywidualny system rozrywki pokładowej, wyposażony w złącze USB. W klasie ekonomicznej są bezpłatne ciepłe posiłki i napoje.

Kubicki przypomina, że w okolicy Los Angeles mieszka wiele osób pochodzących z Europy Środkowo-Wschodniej. - Nie muszą się już przesiadać w zatłoczonych hubach zachodniej Europy – uważa.

Na stronie Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Los Angeles można przeczytać: "Trudno powiedzieć, ile osób mieszkających w naszym okręgu [konsularnym] tak naprawdę posiada polskie korzenie. Szacujemy jednak, że ok. 1,5 mln osób wywodzi się z Polski. Największe znane skupiska Polonii według posiadanych przez nas danych to Los Angeles, San Francisco, Phoenix, San Diego, Houston, Seattle, Portland, Tucson, Dallas, Austin i Albuquerque".

Los Angeles będzie siódmym połączeniem dalekiego zasięgu w siatce LOT-u, w tym piątym do Ameryki Północnej. LOT lata do Chicago, Nowego Jorku, Toronto, Pekinu, Seulu, Tokio. Wkrótce ruszą też połączenia z Warszawy do Newark i z Krakowa do Chicago. W 2017 roku LOT będzie obsługiwał w sumie sześć tras do Ameryki Północnej.

Zgodnie ze strategią, przewoźnik chce stać się pierwszą linią dla pasażerów podróżujących z Polski i z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Na początku marca prezes PLL LOT Rafał Milczarski poinformował, że za 2016 r. spółka może uzyskać wynik netto przekraczający 300 mln zł. Zastrzegł, że to szacunki, a wynik jest przed audytem. Zysk z działalności podstawowej, czyli przewozu pasażerów, sięgnie 180-200 mln zł. W ubiegłym roku na pokładach swoich samolotów LOT przewiózł ponad 5,5 mln pasażerów.