Air France uziemione strajkiem

Podróżni korzystajšcy z linii lotniczych Air France muszš się dzisiaj uzbroić w cierpliwoœć i przygotować na opóŸnienia. Pracownicy francuskiego przewoŸnika rozpoczęli strajk

W akcji protestacyjnej udział biorš przedstawiciele wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w Air France. Według dyrekcji linii lotniczych strajkować ma co trzeci pilot, niemal co trzeci nawigator (28 procent) i co pišty pracownik personelu naziemnego. Żšdanie, które wysuwajš pod adresem dyrekcji, jest jedno - szeœcioprocentowa podwyżka wynagrodzeń.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Według wstępnych szacunków na lotnisku Paryż Orly odwołanych zostanie dwadzieœcia procent lotów na dalekich liniach i na krótkich połšczeniach, najczęœciej krajowych. Na lotnisku de Gaulle'a odwołano na razie co trzeci lot, głównie na trasach œredniego zasięgu.

Jedenaœcie zwišzków zawodowych działajšcych w Air France wezwało do strajku po tym, jak negocjacje zwišzku pilotów z dyrekcjš zakończyły się niepowodzeniem. Pracownicy Air France strajkowali już też w czwartek 22 marca. Kolejna akcja jest zapowiedziana na poczštek kwietnia.