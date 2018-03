Enter Air dobiera samoloty przed sezonem

Enter Air powiększył flotę o kolejnego boeinga 737-800. W sumie w lecie będzie dysponował 20 maszynami. Ma w tym roku portfel wyjštkowo wypchany zamówieniami na przewozy czarterowe

Nowego boeinga Enter Air wynajšł na zasadzie leasingu operacyjnego na 6 lat. Jak informuje firma w komunikacie, samolot ten wczeœniej latał dla kanadyjskiego przewoŸnika, wykonujšc loty głównie do wakacyjnych miejscowoœci na Florydzie, w Kalifornii i w Meksyku. Enter odebrał go w Tucson w Arizonie i przyleciał nim do Warszawy z jednym międzylšdowaniem w Bangor w Kanadzie.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Udało nam się pozyskać kolejny samolot w idealnym stanie technicznym - zapewnia dyrektor techniczny Enter Aira Mariusz Olechno. - Od ubiegłego roku użytkujemy już dwie maszyny w identycznej konfiguracji, tzw. sister ships, które pierwotnie były wykorzystywane przez tę samš linię lotniczš z Kanady. Niezawodnoœć tych maszyn i bardzo dobre wyniki przeglšdu technicznego, pozwalajš nam oczekiwać, że będzie to jeden z filarów naszej floty.

Nowy samolot w najbliższych tygodniach będzie przygotowywany do operacji lotniczych. Między innymi zostanie wyposażony w "niezawodne, najnowszej generacji brytyjskie fotele, które dzięki ergonomii zapewniš komfort nawet na najdłuższych wakacyjnych rejsach np. na Wyspy Kanaryjskie".

Przed letnim sezonem przewoŸnik powiększy jeszcze swój stan posiadania o jeden bliŸniaczy samolot, co da łšcznie 18 boeingów. Dodatkowo firma wyleasinguje jeszcze od innych przewoŸników dwa airbusy A320.

Najbliższy sezon zapowiada się niezwykle pracowicie. Biura podróży zamówiły w Enterze dużo więcej samolotów lub bloków miejsc, niż rok wczeœniej (czytaj: "Rainbow zwiększa współpracę z Enter Airem", "Itaka zamówiła samoloty w Enter Airze", "TUI rezerwuje w Enter Airze czartery do 2020 roku", .