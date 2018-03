Związkowcy w Air France mnożą strajki

Intersyndicale, reprezentujšca 10 zwišzków zawodowych Air France, wezwała pracowników tego przewoŸnika do dodatkowych strajków 3 i 7 kwietnia. Chce w ten sposób wymusić na dyrekcji 6-procentowš podwyżkę dla wszystkich zatrudnionych w koncernie

3 kwietnia jest pierwszym dniem kampanii strajkowej zwišzków zawodowych na kolei SNCF, która ma trwać do końca czerwca i skłonić rzšd do odstawienia od dogłębnej reformy dotyczšcej pracowników sektora publicznego, zwłaszcza transportu szynowego. Do strajków majš przyłšczyć się pracownicy Air France. Częœć załogi francuskiej linii lotniczej nie pracowała już jednak także 22 lutego i 23 marca, zmuszajšc dyrekcję do anulowania jednej czwartej lotów."Zaostrzymy rytm działań i wzywamy cały personel Air France do przystšpienia do strajku w pištek 30 marca, we wtorek 3 kwietnia i w sobotę 7 kwietnia 2018 roku" - stwierdza tekst ulotki. Kierownictwo linii w przekazanym komunikacie wyraziło ubolewanie z powodu tego nowego apelu do strajków, które jego zdaniem zaszkodzę klientom i sytuacji firmy. - Zwiększanie kosztów firmy zgodš na podwyżkę o 6 procent, zagroziłoby projektowanemu wzrostowi Air France, którego linia potrzebuje, aby sprostać wyzwaniom œwiatowego transportu lotniczego - argumentuje dyrekcja.Dodaje, że mechanizm indeksacji zarobków do inflacji - zaproponowany tydzień wczeœniej niektórym kategoriom zatrudnionych i odrzucony przez zwišzki - jest w dalszym cišgu aktualny.