Air China: Tygodniowo mamy 1,66 miliona foteli

26 marca 2017 r. w życie wszedł harmonogram lotów Air China na lato i jesień. W nowym rozkładzie znalazły się 102 trasy międzynarodowe, 14 tras regionalnych i 279 krajowych. Łącznie obejmują one 180 miast w 39 krajach i regionach, włączywszy 64 miasta zagraniczne, 3 miasta regionalne i 113 miast w samych Chinach. Linie lotnicze Air China tygodniowo oferują 8,5 tysiąca lotów z 1,66 milionami foteli. Wykorzystując rozwiniętą sieć tras i węzeł w Pekinie, zwłaszcza po wstąpieniu do Star Alliance, linie Air China mogą przewozić pasażerów aż do 1330 lotnisk w 193 krajach.

Od września 2016 roku Air China zapewnia bezpośrednie połączenia w Warszawy do Pekinu, trzy razy w tygodniu.

Wśród nowych tras na nowy sezon znalazły się połączenia z Szanghaju do Barcelony, z Pekinu do stolicy Kazachstanu Astany i do Zurychu. W 2017 roku linie Air China będą nadal poszerzać sieć połączeń, zapewniając loty na sześć kontynentów.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie linie Air China znacznie zwiększą liczbę lotów na trasach do obu Ameryk, na przykład Pekin - Houston, Pekin - Nowy Jork, Pekin - Los Angeles, Pekin - Waszyngton, Pekin - Vancouver i Pekin - Montreal, a także na trasach do Europy, na przykład Pekin - Mińsk - Budapeszt, Pekin - Warszawa, Pekin - Wiedeń - Barcelona, Pekin - Monachium - Ateny, Pekin - Moskwa, Pekin - Paryż, Pekin - Sztokholm, Pekin - Mediolan, Pekin - Madryt - Sao Paulo, Szanghaj Pudong - Paryż, Szanghaj Pudong - Frankfurt, Szanghaj Pudong - Mediolan, Lanzhou-Chengdu - Frankfurt i Chengdu - Paryż.

Poza trasami do Ameryki i Europy, częstotliwość lotów zostanie także zwiększona na trasach azjatyckich, włączywszy Pekin - Dalian - Hiroszima, Chengdu - Lhasa - Katmandu i Chengdu - Hongkong.

Zwiększy się też częstotliwość lotów do zachodnich regionów Chin, zwłaszcza na trasach Pekin - Korla, Pekin - Urumqi, Pekin - Urumqi - Akesu, Pekin - Zunyi, Pekin - Liupanshui i Pekin - Xichang.

W nowym rozkładzie częstsze będą także loty na trasach do wschodnich i południowych regionów Chin, włączywszy Pekin - Xiamen, Pekin - Hangzhou, Pekin - Shiyan i Pekin - Zhangjiajie oraz do północnych regionów Chin na trasach Pekin - Linfen, Pekin - Tonghua, Pekin - Wulanchabu, Pekin - Jiamusi i Pekin - Qingdao.