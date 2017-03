Rząd nie da pieniędzy na podlaskie lotnisko

Z pismem do premier Beaty Szydło marszałek województwa podlaskiego wystąpił pod koniec lutego. Zwrócił się w nim do szefowej rządu o rozważenie możliwości podjęcia, wspólnie z samorządem, uruchomienia w tym regionie lotniska.

Kilka tygodni wcześniej w Podlaskiem odbyło się referendum ws. budowy lotniska; zdecydował o tym Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrujący skargę komitetu referendalnego. Z powodu zbyt małej frekwencji (12,96 proc.) było ono formalnie nieważne, ale prawie wszyscy głosujący byli za budową.

Samorząd regionu jeszcze w poprzedniej kadencji z inwestycji zrezygnował. Argumentował to wysokimi kosztami budowy (szacunki mówią o kwocie ok. 320 mln zł netto)w sytuacji braku unijnego dofinansowania, a później - utrzymania lotniska.

Po referendum marszałek oświadczył, że - biorąc pod uwagę opinię mieszkańców - zwróci się jednak do rządu i Komisji Europejskiej o finansową pomoc przy takiej inwestycji.

W liście do premier napisał m.in., że - mimo zaawansowanych przygotowań inwestycji - samorząd nie jest w stanie jej sfinansować "bez wsparcia finansowego z zewnątrz". I zwrócił się z prośbą o pomoc z budżetu państwa. Napisał, że przyczyniłoby się to nie tylko do rozwoju regionu, ale stanowić też będzie "doskonały przykład współpracy rządu i samorządu w rozwiązywaniu istotnych spraw dla społeczności lokalnej".

Na pismo odpowiedział resort infrastruktury i budownictwa. Zaznaczył, że "nie nie dysponuje środkami budżetowymi, które mogłyby posłużyć jako wsparcie dla budowy i rozwoju nowych lotnisk".

Przekazał też informacje wynikające np. z programu rozwoju sieci lotnisk w Polsce, a wskazujące, że przy rozwijaniu infrastruktury lotniskowej w kraju należy przede wszystkim wykorzystać już istniejące zasoby, poprzez modernizację i rozbudowę lotnisk istniejących.

Resort zaznaczył, że wspiera pozafinansowo proces rozwoju transportu lotniczego w Polsce przez inicjatywy legislacyjne. Podkreślił też, że w perspektywie finansowej 2014-2020 Unia Europejska nie planuje dofinansowywania budowy lotnisk, a pieniądze będą przeznaczane jedynie na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i standard w portach lotniczych tzw. sieci TEN-T (8 największych lotnisk w Polsce).

W miniony poniedziałek o regionalnym lotnisku rozmawiali na sesji radni sejmiku, w którym większość ma koalicja PSL-PO. Temat pojawił się przy sprawozdaniu z wydatków na referendum ws. lotniska (musiał je sfinansować samorząd).

Bogusław Dębski (PiS) mówił, że nawet jeżeli nie ma pieniędzy na budowę lotniska, "najpierw trzeba mieć chęć zrealizowania czegoś". - I później szukać środków, szukać sprzymierzeńców też we władzach rządowych, jakie one by nie były - mówił Dębski.

- Strona rządowa odpowiedziała na nasze wystąpienie w sprawie budowy lotniska i wysłała nas na drzewo - odpowiedział radnemu Dębskiemu wicemarszałek województwa Maciej Żywno (PO).