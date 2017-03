Lublin zyskał sześć nowych połączeń lotniczych

Loty do Monachium będą się odbywały codziennie. - Rozpoczynamy nowy etap w życiu lubelskiego lotniska, a mianowicie połączenie z tak dobrym lotniskiem jak Monachium, które jest bardzo istotne dla każdego portu lotniczego, bo ono daje możliwość dotarcia w każdy punkt Europy i Ameryki – mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Krzysztof Wójtowicz.Do Monachium z Lublina wozić będą pasażerów brytyjskie linie lotnicze BMI Regional. Lublin to pierwsze lotnisko w Polsce, z którego będą operowały. - Będziemy współpracować z Lufthansą. Będziemy przybywać na Terminal 2 (w Monachium), który jest bardzo rozwiniętym, nowoczesnym lotniskiem, otwartym na połączenia na świat – dodaje dyrektor handlowy BMI Regional Jochen Schnadt.W pierwszym roku funkcjonowania połączenia na trasie Lublin - Monachium przewoźnik spodziewa się obsłużyć około 20 - 25 tysięcy pasażerów.Siatka połączeń BMI Regional obejmuje lotniska w 12 krajach Europy, linie wykonują około 400 lotów tygodniowo.Połączenie do Monachium to pierwsze z sześciu nowych tras, jakie uruchomione zostaną w sezonie letnim z lubelskiego lotniska. Port Lotniczy Lublin zyska także bezpośrednie połączenia do Tel Awiwu (PLL LOT), Kijowa (Wizz Air), Barcelony, Liverpoolu i Heraklionu (Small Planet).Obecnie z lubelskiego lotniska samoloty latają do Londynu, Glasgow, Oslo, Sztokholmu, Eindhoven i Dublina.Port Lotniczy Lublin – otwarty w grudniu 2012 r. - jest jednym w najszybciej rozwijających się lotnisk regionalnych. W ubiegłym roku odprawiono tu ponad 377 tys. pasażerów, co oznacza wzrost o 42 procent w stosunku do roku 2015. Władze PL Lublin spodziewają się dalszego systematycznego wzrostu liczby pasażerów - w 2017 r. ma to być szacunkowo ok. 400 tysięcy ludzi - dlatego zapowiedziały już rozbudowę terminala.