Katowice: Chcemy być pierwsi w czarterach

- Jednym ze strategicznych celów jest uczynienie z Katowic największego polskiego portu w segmencie czarterów - mówi prezes zarządzającego lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik. - Na razie jesteśmy liderem regionalnym, ale chcemy osiągnąć pozycję największego lotniska w kraju w tej kategorii ruchu. Rozwój rynku czarterowego oczywiście nie oznacza, że będziemy koncentrować się tylko na nim, przewozy regularne to prawie 70 procent rynku pyrzowickiego lotniska i nieustannie chcemy wzmacniać ten segment.

W niedzielę w pełni wszedł w życie letni rozkład połączeń z lotniska w Pyrzowicach, w którym pojawiło się siedem z dziesięciu zaplanowanych na cały 2017 r. nowych tras. Jako pierwsze, 10 marca, uruchomiono połączenia na Maltę i Islandię, a od 11 marca można polecieć z Pyrzowic do Katanii na Sycylii. Dzień później zainaugurowano loty do portugalskiej stolicy Lizbony. Wszystkie te połączenia obsługiwane są przez linię lotniczą Wizz Air, która przewozi połowę pasażerów na podkatowickim lotnisku.

W poniedziałek, 27 marca, inny przewoźnik, Ryanair, wykona pierwszy rejs do Hamburga, a 9 maja na pyrzowickim lotnisku zadebiutuje holenderska niskokosztowa linia lotnicza Transavia, która zaoferuje loty do Amsterdamu. Siódmą nowością w letnim rozkładzie lotów jest sezonowe połączenie Wizz Aira do Splitu w Chorwacji, uruchamiane 18 czerwca; loty mają odbywać się do 17 września.

W sumie w letnim rozkładzie lotów z Pyrzowic dostępne są 103 połączenia regularne i czarterowe na 94 lotniska do 31 państw na czterech kontynentach: w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Północnej.

Siatkę połączeń regularnych - najbogatszą w dotychczasowej historii portu - tworzy 48 połączeń do 21 państw. Najwięcej, osiem, tras dostępnych będzie do Włoch, siedem do Wielkiej Brytanii, cztery do Niemiec i Grecji, po trzy do Norwegii, Holandii i Hiszpanii, dwie do Szwecji oraz po jednej do Bułgarii, Chorwacji, Francji, Gruzji, Irlandii, Islandii, Izraela, Portugalii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz na Ukrainę, Maltę i Cypr. Siatkę połączeń uzupełnia trasa krajowa do Warszawy.

Oferta czarterowa obejmie w tym sezonie 55 tras, dających możliwość dotarcia do 59 miejsc w 18 państwach w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Afryce. Wśród nich są cztery nowości - hiszpańskie La Palma i Reus, Ochryda w Macedonii oraz Comiso we Włoszech. Najbogatsza oferta dotyczy Grecji - z Pyrzowic realizowane są loty na 18 lotnisk w tym kraju. W Hiszpanii do wyboru jest 12 lokalizacji, we Włoszech cztery. Dostępne są także cztery kurorty w Turcji i po trzy na Cyprze oraz w Egipcie.

Z Pyrzowic można polecieć na wakacje także do dwóch kurortów w Albanii, Portugalii i Bułgarii. Ponadto w siatce połączeń czarterowych są pojedyncze trasy do Chorwacji, Czarnogóry, Dominikany, Maroka, Tunezji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Izraela, Omanu i Macedonii.

W tym roku Katowice Airport planuje obsłużyć rekordową liczbę 3,6 mln pasażerów, osiągając najlepszy w historii wynik zarówno w ruchu regularnym jak i czarterowym. W minionym roku port obsłużył ponad 3,2 mln podróżnych, w tym ponad 2,1 mln ludzi w ruchu regularnym i prawie 1,1 mln w ruchu czarterowym.

Jesienią Ryanair planuje inaugurację kolejnych tras: do szkockiego Edynburga oraz na mediolańskie lotnisko Malpensa we Włoszech. Samoloty w tych kierunkach będą latać od 29 października, a 2 listopada zainaugurowane zostanie połączenie do Aten w Grecji.