LOT: Przyszedł czas na Kazachstan

Z nowym połączeniem wiąże się dodatkowy element. LOT i należące do niego biuro podróży LOT Travel podpisały porozumienie o współpracy z Astana Expo 2017. Biuro podróży stworzyło ofertę biznesową dla uczestników światowej wystawy. Liczy na zainteresowanie klientów z kraju i spoza Polski. Umowa ma też służyć promowaniu stolicy Kazachstanu, także jej walorów turystycznych.

Zgodnie z przewidywaniami Expo może przyciągnąć nawet 5 milionów odwiedzających z całego świata. LOT ma nadzieję skorzystać na tym ruchu. Do Astany polecą boeingi 737-800 NG. Linia liczy na pasażerów z regionu, ale także z Europy Zachodniej, a najwięcej odwiedzających spodziewanych jest z Zurychu, Genewy, Wiednia, Brukseli, Kopenhagi, a także Frankfurtu, Monachium, Hamburga, Duesseldorfu oraz Stuttgartu, do którego bezpośrednie rejsy ruszą od czerwca.

LOT poleci do Astany cztery razy w tygodniu - w poniedziałki, środy, piątki i soboty. Samoloty wystartują z Warszawy o godzinie 22.50, wylądują w Astanie o 7.45 rano. Rejs powrotny zabierze pasażerów z Kazachstanu we wtorki, czwartki, soboty i niedziele o godzinie 13.00 i wyląduje w Warszawie o 14.15 czasu lokalnego. Podróż potrwa niespełna 5 godzin.

Specjalna oferta dla uczestników Astana Expo 2017 obejmuje przelot LOT-em z i do Astany, 5-dniowy pobyt w hotelu, przejazdy na miejscu, wstęp na wystawę i program zwiedzania najważniejszych atrakcji turystycznych. To wszystko za cenę od 2900 złotych. — Jesteśmy pierwszym biurem podróży w Polsce, które organizuje całą podróż do Kazachstanu, od biletów lotniczych, zakwaterowania w hotelu, wstępu na Expo, po zwiedzanie stolicy z możliwością rozszerzenia oferty np. o wycieczkę do Ałmaty – mówi prezes LOT Travel Małgorzata Opalińska.

Tematem tegorocznej wystawy Expo w Astanie są energie odnawialne. Polska ekspozycja poświęcona będzie innowacjom. Wśród zaplanowanych wydarzeń 6 września odbędzie się w Astanie Forum Gospodarcze, a 7 września — Dzień Polski.

Według nieoficjalnych informacji z sojuszu lotniczego Star Alliance, narodowy kazachski przewoźnik, najlepsza linia lotnicza w Azji Środkowej, Air Astana, może wkrótce wystąpić o członkostwo w Starze.