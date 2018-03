Letni rozkład lotów – nowe połączenia z polskich lotnisk

539 regularnych połšczeń z 15 polskich lotnisk. O 79 więcej niż w sezonie zimowym. Wœród nich 51 nowych kierunków - dzisiaj w nocy wchodzi w życie letni rozkład lotów

PrzewoŸnicy wprowadzili kilka ciekawych połšczeń. Air France będzie latał z Wrocławia do Paryża. Ryanair poleci do Burgas z Warszawy, Rzeszowa i z Poznania. Wizz Air zainauguruje loty na Islandię z Poznania, a z Katowic do Lwowa, Charkowa, Malagi Porto i Faro. W sezonie letnim na lotnisku w Krakowie pojawi się też linia flydubai z nowym połšczeniem do Dubaju - wskazuje redaktor prowadzšca platformy z biletami lotniczymi Tanie-Loty.pl Anna Pustizzi, autorka dorocznego raportu podsumowujšcego zmiany w rozkładach lotów.

– Dużym zainteresowaniem cieszš się też nowe połšczenia do Dubaju i Odessy z Krakowa. Wœród nowoœci sš także długo oczekiwane loty dla pasażerów biznesowych z Łodzi do Monachium i połšczenie LOT-u z Rzeszowa do Nowego Jorku – dodaje Pustizzi. – Znaczšcym wydarzeniem będzie pojawienie się w maju stałych kursów do Singapuru, które poszerzš ofertę podróży z Lotniska Chopina do południowo-wschodniej Azji i Australii. Warto przypomnieć, że na lato wracajš też typowo letnie połšczenia sezonowe m.in. do Alicante, Barcelony, Pizy, Cagliari, na Korfu, Kretę i Majorkę.

51 nowoœci

Wrocław – 10 nowoœci (Paryż, Stuttgart, Bari, Porto, Kutaisi, Göteborg i Bazylea, Ateny, Faro, Podgorica)

Katowice – 9 nowoœci (Ateny, Charków, Faro, Lwów, Memmingen, Malaga, Porto, Podgorica, Monachium)

Warszawa Lotnisko Chopina – 8 nowoœci (Bordeaux, Norymberga, Kowno, Skopje, Hanower, Zaporoże, Singapur, Dubrownik)

Gdańsk – 5 nowoœci (Ateny, Lwów, Wiedeń, Ryga, Kijów)

Kraków – 5 nowoœci (Budapeszt, Dubaj, Odessa, Helsinki, Burgas)

Rzeszów – 4 nowoœci (Tel Awiw, Nowy Jork, Ateny, Burgas)

Poznań – 3 nowoœci (Rejkiawik, Mediolan, Dortmund)

Warszawa Modlin – 3 nowoœci (Burgas, Rimini, Pescara)

ŁódŸ – 2 nowoœci (Ateny, Monachium)

Olsztyn - 2 nowoœci (Lwów, Dortmund)

Lotnisko Chopina w Warszawie. Latem, z Lotniska Chopina, realizowane będš połšczenia regularne na 122 trasach oferowane przez 33 przewoŸników. W nowym sezonie lotnisko będzie w dalszym cišgu rozwijać połšczenia z przesiadkami, a także zwiększać liczbę połšczeń z południowo-wschodniš Azjš. Linie Norwegian zamykajš połšczenia z Madrytem, a Eurowings z Dusseldorfem. Wcišż jednak będzie możliwoœć podróżowania ze stołecznego portu do Madrytu i Düsseldorfu - połšczenia będzie dalej realizował i rozwijał w tych kierunkach LOT. W okresie marzec-lipiec pojawi się 8 nowych połšczeń – do Bordeaux (Wizz Air), a także do Norymbergi, Kowana, Skopje, Hanoweru, Zaporoża, Singapuru i Dubrownika Ostatnich siedem tras obsługiwać będzie LOT.

– Wraca też 11 kierunków sezonowych oferowanych rozkładowo: Połšga, Zadar, Split, Heraklion, Saloniki, Podgorica, Alicante, Pula, Alghero, Korfu i Burgas. Do Dubrownika na razie będzie można latać tylko sezonowo, jednak – o ile kierunek ten będzie zyskiwał popularnoœć – połšczenie to ma szansę zostać stałym elementem oferty - mówi portalowi Tanie-Loty.pl Jacek Adamczyk z biura prasowego Lotniska Chopina.

Port lotniczy w Krakowie. W letnim rozkładzie lotów z krakowskiego lotniska znajdš się 102 połšczenia, oferowane przez 21 przewoŸników. To o 14 więcej niż w sezonie zimowym – jednoczeœnie pięć z nich to nowe połšczenia.

Norwegian już 26 marca poleci do Helsinek, a dzień póŸniej Ryanair zainauguruje loty do Burgas w Bułgarii. 8 kwietnia na krakowskim lotnisku pojawi się nowy przewoŸnik – flydubai – z nowym połšczeniem do największego miasta Emiratów Arabskich – Dubaju. 28 kwietnia LOT ponownie będzie obsługiwał loty do Budapesztu, a trzy tygodnie póŸniej (22 maja) zostanie uruchomiona trasa Kraków – Odessa. Loty będš obsługiwane przez ukraińskiego przewoŸnika YanAira. Połšczenie do znanego kurortu położonego nad Morzem Czarnym jest drugim z Kraków Airport na Ukrainę.

W letnim rozkładzie pozostaje szesnaœcie zainaugurowanych w sezonie zimowym połšczeń oferowanych przez: Jet2.com, Ryanair i Ukraine International Airlines. Sezon letni to także powrót połšczeń sezonowych: Eurowingsu do Stuttgartu, Iberii Express do Madrytu, Vuelinga do Barcelony, Aegeana do Aten, Ryanaira do Chanii, Lourdes, Lamezii, Pafos, Pescary i na Majorkę.

– Połšczenie LOT-u ze stolicš Węgier – Budapesztem, daje także możliwoœć kontynuowania podróży do Nowego Jorku. Od maja startuje drugie połšczenie na Ukrainę - Odessa. W ofercie pozostaje Kijów, z którego można zaplanować urlop w Tbilisi czy Kolombo na Sri Lance. Dubaj zaœ - to wyprawa na przykład do Australii lub Nowej Zelandii. Z kolei dobrš wiadomoœciš dla małopolskiego biznesu jest zwiększenie częstotliwoœci połšczeń LOT-u do Chicago – mówi Tanim-Lotom prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

Port lotniczy w Gdańsku. Pasażerowie gdańskiego lotniska majš do dyspozycji 68 bezpoœrednich połšczeń, obsługiwanych przez 9 linii lotniczych. W rozkładzie znajdzie się 5 nowych kierunków. Ryanair poleci do Aten. Połšczenia do stolicy Grecji będš wykonywane od 11 maja dwa razy w tygodniu. Wizz Air będzie oferować połšczenia do Lwowa i Wiednia.

Pierwszy lot na Ukrainę zaplanowano na 26 marca 2018 roku, loty do Wiednia będš zaœ zainaugurowane 27 kwietnia. Linie lotnicze Ukraine International Airlines już 2 marca uruchomiły nowe połšczenie na Ukrainę – do Kijowa. Rejsy będš obsługiwane codziennie. Natomiast Air Baltic 27 marca uruchomi loty do Rygi.

Do rozkładu wracajš zawieszone na zimę loty do Bergen, Pizy, Neapolu, Newcastle i Alicante. Z rozkładu zniknie jedno połšczenie – Ryanair zawiesza na lato loty do Ejlatu.

Port lotniczy we Wrocławiu. W rozkładzie na lato 2018 pasażerowie wrocławskiego lotniska majš do dyspozycji rekordowš liczbę 59 połšczeń regularnych. Znalazło się tutaj aż 50 rejsów niskokosztowych, zarówno na południe Europy, Wyspy Brytyjskie, jak i do Afryki, Skandynawii i na Wschód. Uzupełnieniem sš połšczenia do najważniejszych europejskich hubów: Paryża, Stuttgartu, Zurychu, Frankfurtu nad Menem, Monachium, Kopenhagi, Düsseldorfu czy Warszawy. A poza Europš do Tel Awiwu.

Obecnoœć we Wrocławiu wzmacniajš tanie linie. Wizz Air powiększa swojš bazę operacyjnš o drugi samolot i oferuje 5 nowoœci: Bari, Porto, Kutaisi, Göteborg i Bazyleę Miluzę. Jednoczeœnie przybędzie lotów na najbardziej popularnych trasach przewoŸnika (m.in. do Eindhoven, Londynu Luton, Lwowa i Rejkiawiku). W sumie węgierski przewoŸnik zaproponuje 15 tras z Wrocławia. Z kolei wœród 35 bezpoœrednich tras irlandzkiego przewoŸnika znajdš się 3 premiery: Ateny, Faro i Podgorica.

Prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuœ mówi: – Rozkład lotów wrocławskiego lotniska nigdy nie był bogatszy i bardziej różnorodny. Tš różnorodnoœciš konkurujemy z innymi portami regionalnymi w Polsce. Bardzo dobrš wiadomoœciš jest pojawienie się w siatce lotów z Wrocławia lotniska im. Charles'a de Gaulle'a w Paryżu. Nowoœć linii Air France sprawi, że będziemy jeszcze lepiej skomunikowani z Francjš i całym œwiatem. Stawia na nas też grupa Lufthansa – dzisiaj Port Lotniczy Wrocław to trzecie lotnisko w Polsce, z którego oferuje najwięcej lotów. W nowym sezonie Eurowings (spółka-córka Lufthansy) uruchomi loty do Stuttgartu i zwiększy liczbę operacji na trasie do Düsseldorfu.

W rozkładzie letnim nie zabraknie zimowych nowoœci tanich linii, między innymi Palermo, Neapolu, Gdańska i Brukseli Charleroi. Po zimowej przerwie wracajš do siatki Alicante, Barcelona Girona, Chania i Majorka.

Port lotniczy w Katowicach. Siatka połšczeń regularnych obejmuje 54 połšczenia. W zbliżajšcym się rozkładzie lato 2018 z Katowice Airport zostanie uruchomionych 9 nowych połšczeń regularnych. Aż 8 nowych połšczeń to loty Wizz Aira, który już 9 marca zainaugurował połšczenie do Aten.

26 marca ruszy połšczenie do Lwowa. Dopiero w czerwcu rozpocznš się loty do Charkowa, Memmingen i Porto, ale wszystkie wymienione będš całoroczne. W czerwcu ruszš także sezonowe loty do Faro, Malagi i Podgoricy. O lotnisku w Katowicach nie zapomniała Lufthansa, która 27 marca uruchomi połšczenie do Monachium. Do rozkładu wracajš sezonowe połšczenia do Chanii na Korfu, Alghero, Burgas, Kutaisi i Splitu oraz zawieszone na zimę połšczenie do Hamburga, które jak zapowiada przewoŸnik zostanie także w sezonie zimowym 2018/2019. Na lato zawieszone zostajš sezonowe połšczenia do Agadiru i Eilatu, które także wrócš do siatki połšczeń z Katowic już jesieniš. Definitywnie znika z rozkładu połšczenie do Lanzarote.

Port lotniczy w Modlinie pod Warszawš. W sezonie letnim oferuje 49 połšczeń regularnych, wszystkie linii lotniczej Ryanair. Jak mówi Jolanta Grus z biura prasowego Lotniska Warszawa Modlin, mapa kierunków wzbogaci się o 3 nowe połšczenia, do Burgas, Rimini i Pescary. Każde z połšczeń będzie obsługiwane dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki. Poza nowymi kierunkami wznowione zostajš na sezon letni połšczenia do Faro, Chanii, na Korfu, do Salonik, Pizy i Cagliari. Połšczenia do Eilatu i na Fuerteventurę, jako połšczenia zimowe, nie będš kontynuowane w sezonie letnim.

Port lotniczy w Poznaniu. W sezonie letnim dostępne będš 33 połšczenia oferowane przez trzech przewoŸników tradycyjnych – LOT, Lufthansę i SAS (Kopenhaga), a także dwóch przewoŸników niskokosztowych – Ryanaira i Wizz Aira. Dwa nowe połšczenia zaproponuje mieszkańcom Poznania i okolic Wizz Air, a jeden nowy lot doda także Ryanair. Ten ostatni będzie kontynuował połšczenia zainaugurowane zimš: do Aten, Billund, Castellon, Madrytu, Oslo Torp i Tel Awiwu. Na lato będzie natomiast zawieszone połšczenie do Eilatu, za to do rozkładu wróciły sezonowe loty do Barcelony Girony i na Korfu.

Już 27 marca ruszy nowe połšczenie Ryanaira do Mediolanu Bergamo (wtorki i soboty). Loty na trasie Poznań – Reykjavik, których poczštek Wizz Air wyznaczył na 31 marca, będš odbywały się we wtorki, czwartki i soboty. Loty do Dortmundu rozpocznš się dwa miesišce wczeœniej niż pierwotnie planowano - już 25 marca.

Port lotniczy w Rzeszowie. Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka oferuje regularne codzienne połšczenia do Warszawy, Londynu i Monachium i loty do Dublina, Manchesteru, Bristolu, East Midlands i Glasgow. 12 marca wystartowało połšczenie Rzeszów - Tel Awiw, a 30 kwietnia LOT rozpocznie cotygodniowe rejsy transatlantyckie z Jasionki na nowojorskie lotnisko Newark.

Jak tłumaczy prezes LOT-u Rafał Milczarski, przewoŸnik wznawia loty m.in. dlatego, że Rzeszów w ostatnich latach bardzo rozwinšł się pod względem gospodarczym. – Cieszymy się, że po 10 latach przerwy możemy przywrócić pasażerom z Podkarpacia bezpoœredniš łšcznoœć z Nowym Jorkiem i New Jersey, jednym z najważniejszych oœrodków Polonii amerykańskiej. Przez te dziesięć lat potencjał tego połšczenia bardzo się rozwinšł, dlatego nasze rejsy nie sš już tylko doskonałš propozycjš na wyjazdy rodzinne, ale też biznesowe.

Nie próżnuje także Ryanair. – W sezonie letnim 2018 wznowione zostanie połšczenie na Korfu, które ruszy od 25 marca. 28 marca zainaugurujemy regularne połšczenia z Burgas. 16 maja wystartuje pierwszy rejs do Aten – mówi Marcin Kołacz z biura prasowego lotniska.

Łšcznie w sezonie letnim Rzeszów zaproponuje podróżnym 13 połšczeń - w tym 4 nowoœci.

Port Lotniczy Lublin. W sezonie letnim port będzie oferować 12 połšczeń. Nie pojawiš się żadne nowoœci, jedynie zainaugurowane zimš połšczenie easyJet do Mediolanu zostaje na lato.

Port lotniczy w Szczecinie. Połšczenia ze Szczecina w sezonie zimowym oferuje 4 przewoŸników. Podróżni majš do dyspozycji 9 połšczeń: do Londynu Stansted, Dublina i Liverpoolu (Ryanair), Londynu Luton, Stavanger, Bergen i Oslo Torp (Wizz Air), Oslo Gardemoen (Norwegian) i do Warszawy (LOT i Ryanair).

Port Lotniczy Bydgoszcz. Mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego w sezonie letnim 2018 będš mogli korzystać z lotów rejsowych do: Frankfurtu, Lwowa, Londynu Stansted, Londynu Luton, Birmingham, Dublina, Glasgow i Dusseldorfu Weeze. Dwa ostatnie połšczenia wracajš do siatki po zimowej przerwie.

– Osoby szukajšce bardziej egzotycznych i odległych miejsc mogš z powodzeniem organizować swoje wyjazdy w oparciu o loty Lufthansy. Z Frankfurtu majš ponad 200 kierunków na cały œwiat. A loty do głównego portu lotniczego niemieckiego przewoŸnika odbywajš się codziennie, co dodatkowo zwiększa elastycznoœć planowania podróży – wyjaœnia Artur NiedŸwiecki z biura prasowego lotniska w Bydgoszczy.

Port lotniczy w Łodzi. W siatce połšczeń łódzkiego lotniska pojawiš się dwa nowe połšczenia. Łšcznie będzie ich więc w sumie pięć. Nowe regularne połšczenie do Aten otwiera Ryanair. Loty rozpocznš się 12 maja.

– Nasza praca i rozmowy z przewoŸnikiem rozpoczęte pod koniec kwietnia, przyniosły pierwszy efekt. To pierwszy krok w rozwijaniu połšczeń z naszego lotniska – mówi prezes lotniska Anna Midera.

Ryanair jest obecny na łódzkim lotnisku od 12 lat. Teraz lata do Londynu Stansted, East Midlands i Dublina.

Wraca też połšczenie lotnicze między Łodziš a Monachium. Ale nie będzie już obsługiwane przez Adria Airways, port nawišzał współpracę z Lufthansš. Niemiecki przewoŸnik pierwszy raz w historii poleci z Łodzi już 28 marca. Loty będš się odbywać pięć razy w tygodniu.

Port lotniczy w Szymanach pod Olsztynem. Oprócz połšczeń dostępnych już od jakiegoœ czasu (Londyn Luton – Wizz Air, Londyn Stansted – Ryanair), w roku 2018 siatka połšczeń została rozszerzona o regularne rejs do Lwowa i Dortmundu.

Już od 27 marca LOT będzie latał z Szyman do Lwowa bombardierami Q400, które zabierajš 78 pasażerów. – Sš to bardzo wygodne i bezpieczne maszyny, pozwalajšce przy tym zabierać dużo bagażu – podkreœla Tomasz Kšdziołka, dyrektor operacyjny portu lotniczego Olsztyn-Mazury.

Wizz Air ogłosił uruchomienie nowego połšczenia z Mazur do Dortmundu - pierwszy rejs zaplanowany jest na 14 maja. Loty będš odbywać się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i pištki. Zarówno przedstawiciele linii lotniczej Wizz Air jak i lotniska sš przekonani, że nowe połšczenie wzmocni relacje biznesowe między Polskš a Niemcami, stymulujšc jednoczeœnie lokalnš branżę lotniczš i turystycznš.

Port lotniczy w Zielonej Górze. Lotnisko w Zielonej Górze oferuje podróżnym jedno połšczenie regularne - do Warszawy.

Port lotniczy w Radomiu. Lotnisko w Radomiu nie oferuje w tym sezonie żadnych połšczeń regularnych. Jak informuje jego rzecznik prasowy, lotnisko obsługuje na razie wyłšcznie samoloty lotnictwa ogólnego.