11 letnich nowości na krakowskim lotnisku

W sezonie letnim połączenia do stolicy Małopolski oferuje 19 linii lotniczych: Aegean, Air Berlin, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, easyJet, Eurowings, Finnair, Iberia, Jet2.com, KLM, Lufthansa, Norwegian, PLL LOT, Ryanair, SWISS International Air Lines, Skandynawskie Linie Lotnicze SAS, Vueling oraz nowy przewoźnik El-Al.

Nowości w sezonie letnim

Na krakowskie lotnisko, po niemal siedmiu latach przerwy, powraca bezpośrednie połączenie transatlantyckie. Loty do Stanów Zjednoczonych (Chicago) będą obsługiwane przez dreamlinery. Pierwszy rejs do jednego z największych miast Stanów Zjednoczonych zostanie wykonany przez PLL LOT 3 lipca.

Rejsy na Bliski Wschód do Izraela (Tel Awiw) uruchomi nowy przewoźnik na krakowskim lotnisku, izraelska linia lotnicza El-Al. Do tej pory loty do Izraela oferował (tylko w sezonie zimowym) Ryanair (do Ovdy).

W niedzielę, 26 marca pierwszym nowym połączeniem w sezonie letnim 2016 roku będzie rejs skandynawskiej linii lotniczej SAS do Sztokholmu, na lotnisko Arlanda. W krakowskiej siatce połączeń znajdzie się też Düsseldorf (Eurowings).

Najwięcej nowości uruchomi Ryanair. Z Krakowa samoloty irlandzkiego przewoźnika jeszcze w marcu polecą do Włoch (Pescara, Wenecja, Lamezia), Francji (Lourdes) i Portugalii (Porto).

W kwietniu natomiast bazowy przewoźnik krakowskiego lotniska uruchomi wakacyjny kierunek do Grecji (Chania na Krecie), a miesiąc później do Hiszpanii (Walencja). W sumie w letniej siatce połączeń Kraków Airport jest 11 nowości, w zimowej przewoźnicy już zapowiedzieli dodatkowych 17 nowych kierunków.

W sezonie letnim 2017 roku pozostają wszystkie połączenia, które zostały zainagurowane w sezonie zimowym tj.: połączenia easyJet do Szwajcarii (Genewa), Wielkiej Brytanii (Manchester) i Włoch (Neapol i Wenecja) oraz Ryanaira do Wielkiej Brytanii (Bournemouth, Belfast).

– Sezon letni to 11 nowych kierunków oferowanych przez pięć linii lotniczych, między innymi długo oczekiwane przez naszych pasażerów połączenie do Chicago. Nowy przewoźnik: El-Al i loty z Tel Awiwu to z kolei ciekawa oferta dla pasażerów podróżujących z Bliskiego Wschodu do Małopolski. Eurowings i połączenie do Düsseldorfu to dobra wiadomość nie tylko dla regionalnego biznesu – mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

Powracające połączenia sezonowe

W porównaniu z poprzednim sezonem letnim liczba połączeń wzrosła o 13. Sezon letni to także powrót połączeń sezonowych: Eurowingsu do Stuttgartu, Iberii Express do Madrytu, Vueling do Barcelony, Aegeana do Ateny, Ryanaira do Pafos, na Majorkę, do Pizy i Trapani. Dwa ostatnie kierunki pozostaną również na sezon zimowy 2017/18. Warto odnotować, że w sezonie letnim Air Berlin zwiększył z trzech do czterech dziennie loty pomiędzy Krakowem a Berlinem.

Wakacyjne kierunki z Krakowa

Po zimowej przerwie na krakowskie lotnisko powracają kierunki czarterowe do: Bułgarii (Burgas, Varna), Grecji (Kreta: Chania i Heraklion, Korfu, Rodos, Zakintos), Turcji (Antalya) i Włoch (Palermo).

Także pasażerowie korzystający z oferty regularnych połączeń z krakowskiego lotniska, mogą cieszyć się wypoczynkiem na słonecznych plażach Portugalii (Porto), Hiszpanii (Alicante, Barcelona, Malaga, Majorka, Walencja, Wyspy Kanaryjskie - Teneryfa i Gran Canaria), Włoch (Cagliari, Lamezia, Neapol, Pescara, Trapani, Wenecja), Malty (Malta), Grecji (Ateny, Chania) i Cypru (Pafos).