Emirates zapakuje laptopa przed wylotem do USA

Linie Emirates wprowadzają nową usługę, która pozwoli pasażerom na korzystanie z laptopów i tabletów do samego momentu wejścia na pokład samolotu na trasach do Stanów Zjednoczonych. Podróżujący liniami Emirates do USA przez Dubaj będą mogli używać tych urządzeń na pierwszym etapie podróży oraz podczas postoju w Dubaju. Następnie będą musieli zgłosić swoje laptopy, tablety i inny sprzęt elektroniczny objęty zakazem na odprawie celnej i przekazać je służbom ochrony na bramce przed wejściem na pokład samolotu lecącego do USA. Urządzenia zostaną starannie zapakowane w pudełka, załadowane do luku bagażowego i zwrócone ich właścicielom po przylocie na miejsce. Usługa ta nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Pasażerom udającym się do Stanów Zjednoczonych, którzy rozpoczynają podróż w Dubaju, zalecają jednak schowanie urządzeń elektronicznych od razu do bagażu rejestrowanego.

– Chcemy zapewnić zgodność naszych procedur z nowymi przepisami przy jak najmniejszym oddziaływaniu na przepływ pasażerów i ich wygodę podróży. Dzięki naszej nowej bezpłatnej usłudze pasażerowie, zwłaszcza podróżujący służbowo, będą mogli korzystać z urządzeń elektronicznych najdłużej, jak to tylko możliwe – mówi Tim Clark, prezes linii Emirates, cytowany w komunikacie prasowym przewoźnika.

– Po wejściu na pokład nadal będą mogli łączyć się z Internetem z telefonu komórkowego. Według naszych statystyk na połączeniach Emirates do USA aż 90 procent pasażerów korzysta z pokładowych usług telefonii komórkowej i Wi-Fi właśnie na smartfonie. Zaledwie 6 procent używa w tym celu laptopa, a 4 procent – tabletu. Nie oznacza to, że inni pasażerowie nie korzystają z tych urządzeń w trybie offline, ale być może dobrą stroną nowego przepisu jest to, że teraz będą mieli dobry powód, żeby odpocząć od elektroniki, nacieszyć się naszą ofertą i nadrobić filmowe i muzyczne zaległości dzięki naszemu systemowi rozrywki pokładowej – dodaje. Zapowiada, że na lotnisku pojawią się dodatkowi pracownicy Emirates, którzy będą pomagać pasażerom, szczególnie w pierwszych dniach funkcjonowania nowych przepisów.

Od soboty 25 marca podróżujący bezpośrednio z lotniska w Dubaju (DXB) do Stanów Zjednoczonych nie będą mogli wnosić na pokład żadnego sprzętu elektronicznego większego od telefonu komórkowego czy smartfona z wyjątkiem urządzeń medycznych. Sprzęt będzie musiał zostać zapakowany do bagażu rejestrowanego. Nowy przepis wydany przez amerykański Urząd ds. Bezpieczeństwa Transportu obowiązuje wszystkich pasażerów na trasach bezpośrednich do USA z Dubaju, również osoby przesiadające się z innych lotów. Obostrzenia nie dotyczą natomiast podróżujących liniami Emirates do Stanów Zjednoczonych przez Mediolan i Ateny ani połączeń przewoźnika poza USA.