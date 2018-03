Enter Air wypuści nowe akcje na nowe samoloty

Enter Air planuje publicznš emisję do 2,3 miliona akcji. Pienišdze z nich przeznaczy na zwiększenie wkładu własnego potrzebnego do sfinansowania dwóch zamówionych boeingów 737–8 MAX

Jak podaje firma w komunikacie, 18 kwietnia 2018 r. odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników, na którym planowane jest podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji.

Poniżej dalsza częœć artykułu

– Ze sprzedaży nowych akcji chcielibyœmy pozyskać około 60 milionów złotych – wyjaœnia członek zarzšdu i dyrektor generalny Enter Aira Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie. - Dodatkowy wkład własny pozwoli nam znaczšco obniżyć koszt finansowania nowych samolotów, co pozytywnie wpłynie na wyniki Enter Aira w kolejnych latach.

Nowe samoloty miałyby dołšczyć do floty linii lotniczej w czwartym kwartale tego roku.

Zgodnie z projektami uchwał emisja nowych akcji ma zostać przeprowadzona z wyłšczeniem prawa poboru akcjonariuszy, ale projekt uchwały emisyjnej przewiduje preferencyjny przydział dla dotychczasowych akcjonariuszy, co miałoby im umożliwić utrzymanie dotychczasowego udziału w akcjonariacie na zasadach identycznych do prawa poboru. Szczegóły oferty zostanš zawarte w prospekcie emisyjnym opublikowanym po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W wypadku wyemitowania wszystkich 2,3 mln akcji będš one stanowiły około 11,6 procent w podwyższonym kapitale spółki.

Pod koniec 2015 r. Enter Air przeprowadził publicznš emisję akcji o wartoœci prawie 100 mln złotych. Pozyskane wtedy pienišdze przeznaczył na przedpłaty na Boeingi 737-8 MAX, które w tym roku dołšczš do floty. W momencie przyjęcia samolotów do użytkowania œrodki z przedpłat wrócš do spółki, przy czym zostanš one od razu wykorzystane na przedpłaty na kolejne samoloty. Łšcznie spółka zamówiła szeœć samolotów tego typu. Po odbiorze tegorocznych dwóch egzemplarzy kolejne dostawy sš przewidziane w 2020 rok.

W trakcie ponaddwuletniej obecnoœci Entera na warszawskiej giełdzie kurs jego akcji wzrósł o niemal 100 procent. Spółka wypłaciła dotšd dywidendy o łšcznej wartoœci 13,2 mln złotych, czyli 0,75 złotego na akcję.

W pierwszych dziewięciu miesišcach 2017 r. dzięki dobrze zaplanowanemu programowi handlowemu oraz istotnym wzrostom liczby wykonanych operacji Enter Air zwiększył przychody o prawie 19 procent, do 774,3 mln złotych z 651,4 mln złotych w tym samym okresie 2016 r. Zysk netto wyniósł 47,5 mln złotychi był wyższy o 7,2 procent wobec 44,3 mln złotych w 2016 r. - informuje spółka.