Nowy dreamliner LOT-u już w Warszawie

Nowy dreamliner 787-9 PLL LOT wylšdował w Warszawie. Maszyna wystartowała w swój pierwszy rejs w czwartek po południu czasu lokalnego z lotniska w Everett niedaleko Seattle w Stanach Zjednoczonych

Lot trwał dziewięć i pół godziny. Samolot leciał nad Kanadš, Oceanem Atlantyckim, Norwegiš, Szwecjš i Morzem Bałtyckim. Przed startem dziennikarze mieli możliwoœć obejrzenia maszyny.

W porównaniu z użytkowanym dotšd samolotem wprowadzono kilka zmian. Jak mówi szef produktu w Locie Krzysztof Moczulski, oznaczajš one większy komfort dla pasażerów. Ekrany w pierwszym rzędzie klasy biznesowej nie sš już zamontowane na wysięgnikach, ale sš przytwierdzone do œciany. Dzięki temu można oglšdać filmy od startu do lšdowania. Przestrzeń miedzy fotelami w klasie premium jest większa. W większej wersji boeinga 787 zamontowano też więcej toalet.

Nowy dreamliner jest w tej chwili największym samolotem we flocie PLL LOT. Jest od szeœć metrów dłuższy od dziœ użytkowanych maszyn z tej linii. Zabiera też na pokład ponad 40 pasażerów więcej.

Narodowy przewoŸnik zamówił w sumie 4 takie maszyny. Docelowo LOT chce mieć w swojej flocie ponad 30 dreamlinerów.