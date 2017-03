SAS otwiera dwa nowe połączenia z Polską

Trasa ze Sztokholmu do Krakowa jest drugą łączącą stolicę Szwecji z Polską, natomiast bezpośrednio z Polski do norweskiego Bergen pasażerowie będą mogli polecieć po raz pierwszy.

- Cały czas pracujemy nad poprawą naszej oferty skierowanej do klientów podróżujących nie tylko do i ze Skandynawii, ale także przez nią. Robimy to, otwierając nowe połączenia, inwestując w serwisy i produkty, zwłaszcza te szczególnie wysoko oceniane przez naszych pasażerów. Jesteśmy zadowoleni, że wraz z letnim rozkładem możemy zaoferować połączenia do dwóch kolejnych miast w Skandynawii - mówi Wanda Brociek, cytowana w komunikacie prasowym menedżer SAS w Polsce.

Od 26 marca, czyli od początku obowiązywania letniego rozkładu lotów, SAS rozpoczyna regularne połączenie na trasie z Krakowa do Sztokholmu. Połączenie będzie oferowane dwa razy w tygodniu, we czwartki i niedziele, co sprzyja wyjazdom na przedłużone weekendy.

Od 29 marca przewoźnik rozpocznie zaś przeloty na trasie Gdańsk - Bergen, trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, wtorki i piątki. Bergen to baza wyjazdowa wycieczek na norweskie fiordy.

W sumie oferta SAS obejmuje dziewięć tras z Polski do Skandynawii. Oprócz wspomnianych, dwóch nowych połączeń przewoźnik operuje także z Warszawy, Krakowa, Poznania i Wrocławia do Kopenhagi oraz z Gdańska do Kopenhagi, Sztokholmu i Oslo.

W letnim rozkładzie lotów SAS otwiera również sześć nowych, całorocznych połączeń do popularnych miejsc w Europie. Całoroczne połączenia to: Kopenhaga – Wyspy Owcze, Kopenhaga – Ryga, Aalborg – Oslo, Bergen – Gdańsk, Sztokholm – Monachium oraz Sztokholm – Kraków.

Dodatkowo SAS otwiera dziesięć nowych letnich tras ze Skandynawii do popularnych miast wakacyjnych na południu Europy. Klienci SAS będą mogli skorzystać z następujących bezpośrednich połączeń: Kopenhaga – Malta, Kopenhaga – Olbia, Aarhus – Malaga, Oslo – Pristina, Stavanger – Nicea, Kristiansand – Malaga, Sztokholm – Lisbona, Sztokholm – Shannon, Sztokholm – Pristina oraz Sztokholm – Ibiza.

W nowym rozkładzie pojawi się więc łącznie 16 nowych tras ze Skandynawii do Europy.