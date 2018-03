Ryanair wygrał z łowcami reklamacji

Irlandzka linia lotnicza w komunikacie zawiadamia, że "z zadowoleniem przyjęła orzeczenie Sšdu Najwyższego w Londynie podtrzymujšce politykę Ryanaira w zakresie komunikacji i bezpoœredniej wypłaty odszkodowań"

O co chodzi? Jak wynika z komunikatu sšd w Londynie orzekł po myœli przewoŸnika w kwestii wypłacania odszkodowań pasażerom za spóŸnione i odwołane loty. Odrzucił wniosek firmy Bott & Co Solicitors zajmujšcej się poœredniczeniem w odzyskiwaniu odszkodowań.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Jak czytamy w komunikacie, sędzia Edward Murray, który przewodniczył sprawie, orzekł że "Ryanair stworzył czytelny i łatwy w użyciu system, dzięki któremu pasażerowie mogš wysuwać roszczenia o odszkodowania w zwišzku z opóŸnieniem lub anulacjš lotu online lub korespondencyjnie bez pomocy osób trzecich."

Dalej czytamy: "Ryanair wzywa wszystkich pasażerów, którzy chcieliby wnieœć roszczenia odszkodowawcze z tytułu EU261, do uczynienia tego bezpoœrednio w Ryanairze i unikania tzw. łowców reklamacji, jak Bott & Co, Fairplane, Hayward Baker, Sky Legal, Flightright, and Flight Heroes, którzy pobierajš w formie prowizji ponad 40 procent odszkodowania. Klienci, którzy zgłoszš roszczenia bezpoœrednio w Ryanaira dostanš 100 procent odszkodowania bez koniecznoœci odliczenia honorarium łowców reklamacji".

Dalej Ryanair zapewnia, że w 2018 roku stworzył specjalny dział ds. obsługi odszkodowań, który "odpowiada na reklamacje w cišgu 10 dni roboczych". Cytuje też swojego pracownika, Kenny'ego Jacobsa: Z zadowoleniem przyjmujemy orzeczenie Sšdu Najwyższego w Londynie podtrzymujšce politykę Ryanaira w zakresie komunikacji i bezpoœredniej wypłaty odszkodowań z tytułu EU261 na rzecz klientów. Jesteœmy przekonani, że orzeczenie to powstrzyma „łowców reklamacji" (...) którzy niepotrzebnie angażujš klientów w procesy sšdowe, tylko po to, aby pobrać ponad 40 procent odszkodowania. Ryanair wzywa wszystkich pasażerów, którzy chcieliby wnieœć roszczenia odszkodowawcze, do uczynienia tego bezpoœrednio w Ryanairze.