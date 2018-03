Ryanair odwołuje loty przed strajkiem kontrolerów ruchu lotniczego

Ryanair wezwał rzšd Francji i Komisję Europejskš do "podjęcia natychmiastowych działań zapobiegajšcych zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Francjš przez zwišzki zawodowe kontrolerów ruchu lotniczego ATC"

Jak pisze przewoŸnik w komunikacie rozesłanym do mediów, "z przykroœciš informuje, że został zmuszony do odwołania wielu lotów do i z Francji oraz nad Francjš zaplanowanych na czwartek (22 marca) (...). Francuskie zwišzki zawodowe ATC kolejny raz zamykajš bowiem przestrzeń powietrznš nad Europš".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Ryanair apeluje też do pasażerów o podpisywanie petycji "Keep Europe's skies open", by po zgromadzeniu miliona podpisów złożyć jš do Komisji Europejskiej. Nie wyjaœnia jednak, co zawiera petycja i ile ma już podpisów.

"Ryanair i inne europejskie linie lotnicze wielokrotnie wzywały Komisję Europejskš do wprowadzenia trzech prostych kroków, które złagodzš wpływ cišgłych strajków ATC.

a. zagwarantowania ATC możliwoœci zgłaszania roszczeń w drodze wišżšcego arbitrażu zamiast strajku;

b. umożliwienia kontrolerom ruchu lotniczego z innych krajów europejskich zarzšdzania francuskš przestrzeniš powietrznš w czasie strajków francuskiego ATC;

c. zarzšdzania ochronš ruchu lotniczego podczas strajków kontrolerów ruchu lotniczego (ATC)" - czytamy dalej w komunikacie.