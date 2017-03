Singapur Changi najlepszym lotniskiem świata

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpiło 14 marca, podczas gali towarzyszącej targom EXPO Terminali Pasażerskich w Amsterdamie. Ranking powstał w oparciu o 13,82 miliona kwestionariuszy, które wypełnili pasażerowie korzystający z poszczególnych lotnisk. Badanie przeprowadzano od lipca 2016 roku do lutego 2017 roku. Objęło ono pasażerów 105 nacji, którzy korzystali choć z jednego lotniska z 550 zgłoszonych do konkursu. Wśród kryteriów branych pod uwagę w czasie głosowania oceniane były m.in. szybkość odprawy i odbioru bagażu, sprawność transferu, możliwość zakupów, procedury bezpieczeństwa i imigracyjne.

Dla singapurskiego lotniska to piąte tego typu wyróżnienie z rzędu. Oprócz nagrody głównej otrzymało ono także tytuł portu z najlepszym zapleczem wypoczynkowym.

W zestawieniu najlepszych 10 lotnisk świata znalazły się także: Tokio Haneda (Japonia), Seul-Inczon (Korea Południowa), Monachium (Niemcy), Hongkong (Chiny), Hamad (Katar), Ch?bu (Japonia), Zurych-Kloten (Szwajcaria), Heathrow (Wielka Brytania) i Frankfurt (Niemcy).

W czasie gali przyznano również kilkadziesiąt innych wyróżnień, m.in. dla najczystszego lotniska świata (Tokio Haneda), najbardziej udoskonalonego (port lotniczy Dżakarta-Soekarno-Hatta), z najlepszą obsługą (Tajpej-Taiwan Taoyuan), jedzeniem (Hongkong) i sklepami (Heathrow).

Ankietowani Skytraksu wybrali również 10 najlepszych portów regionalnych. W pierwszej trójce znalazły się: japoński Ch?bu, amerykański Cincinnati-Northern Kentucky i lotnisko w Hamburgu (Niemcy).

Nagrody przyznano także w poszczególnych kategoriach ruchu lotniczego. I tak, wśród lotnisk obsługujących rocznie poniżej 5 milionów pasażerów, najlepsze okazało się londyńskie City, wśród lotnisk z ruchem od 5 do 10 milionów pasażerów - Cincinnati-Northern Kentucky, a kategorii od 10 do 20 milionów pasażerów – Ch?bu. Spośród lotnisk obsługujących rocznie od 20 do 30 milionów ludzi bezkonkurencyjny był port w Zurychu, w kategorii od 30 do 40 milionów – port lotniczy Hamad w Dosze, a w kategorii od 40 do 50 milionów – Monachium. Wyróżniono też lotniskowych gigantów. Wśród portów z ruchem powyżej 50 milionów ludzi za najlepszy uznano Singapur, a wśród portów obsługujących powyżej 60 milionów ludzi – Tokio Hanedę.

Najlepszym lotniskowym hotelem świata został, trzeci raz z rzędu, Crowne Plaza Changi Airport (Singapur). W Europie podróżni najwyżej ocenili wypoczynek w monachijskim Hiltonie (Hilton Munich Airport), na Bliskim Wschodzie – w Mövenpick Hotel Bahrain (Bahrajn), w Chinach – w kantońskim Pullmanie (Pullman Guangzhou Baiyun Airport), a w Ameryce Północnej – w The Fairmont Vancouver Airport Hotel (Kanada).