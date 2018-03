Nowy samolot LOT-u gotowy do pierwszego rejsu

Boeing 787-9 dreamliner zakończył już ostatnie testy. Do Polski z lotniska nieopodal Seattle w Stanach Zjednoczonych maszyna wyleci w czwartek

Samolot ma być w Warszawie w pištek rano. Jak mówi Konrad Majszyk z LOT-u, samolot jest o 6 metrów dłuższy od dotychczas używanych dreamlinerów. Ma więc ponad 63 metry długoœci. Dzięki temu mieœci na pokładzie o 42 miejsca więcej. W klasie biznesowej jest o szeœć foteli więcej niż w starszym typie dreamlinera. Maszyna ma też większy zasięg. Może dolecieć bez międzylšdowania do celów oddalonych o ponad 14 tysięcy kilometrów. Nowy boeing 787 spala też mniej paliwa w porównaniu z wersjš 787-8.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Nowy samolot rozpocznie rejsy z pasażerami na pokładzie jeszcze w marcu. Po przylocie do Warszawy konieczne będzie dopełnienie formalnoœci zwišzanych z dopuszczeniem maszyny do ruchu pasażerskiego. Jak mówi rzecznik LOT-u Adrian Kubicki, samolot będzie obsługiwać najbardziej uczęszczane trasy. W pierwszej kolejnoœci nowy dreamliner zostanie skierowany na trasę do Chicago. Jest to najpopularniejszy długodystansowy kierunek w ofercie narodowego przewoŸnika. PóŸniej nowe boeingi 787 zasilš trasy z Warszawy do Toronto. Być może będš też latać ze stolicy do Seulu.

W sumie LOT zamówił cztery nowe dreamlinery. Kolejne maszyny przylecš do Polski prawdopodobnie jesieniš. Prezes przewoŸnika Rafał Milczarski nie wykluczył, że LOT w przyszłoœci zamówi kolejne samoloty tego typu.