KLM zaprasza do słuchania o podróżach

Linie lotnicze KLM uruchomiły platformę z podcastami podróżniczymi - The Journey. Pasażerowie opowiadajš w nich o wyjazdach, które zmieniły ich życie

Platforma The Journey dostępna jest na stronie KLM. Zawiera na razie tylko pierwszy podcast - o Alasce - i zapowiedzi kilku kolejnych audycji. Każdy odcinek będzie poœwięcony jednej podróży. Klienci i fani KLM sš zaproszeni do współuczestnictwa w tym projekcie i podzielenia się osobistymi historiami ze swoich podróży w formie podcastu. Od dziœ, co dwa tygodnie będzie można poznawać kolejne odcinki audycji, których w sumie ma powstać szeœć. Każda z nich, to prawdziwa historia, która zmieniła czyjeœ życie.

- Jesteœmy przekonani, że popularne obecnie podcasty to œwietny pomysł, który marka może wykorzystać obok tradycyjnych kanałów komunikacji. Osobiste, prawdziwe doœwiadczenia z podróży mogš być na tyle wcišgajšce, że pozwalajš słuchaczom zainteresować się historiš przez 30 do 40 minut. Tak długi kontakt z markš współtworzšcš przekaz to duże osišgnięcie. Mamy nadzieję, że dzięki podcastom zainspirujemy klientów do podróży, w których czeka ich wiele niezwykłych doœwiadczeń - mówi, cytowana w komunikacie prasowym, Natasha van Roode, szef działu komunikacji marketingowej KLM.

Jak to działa? Podcast to rodzaj audycji internetowej, zazwyczaj publikowanej regularnie np. w odcinkach, w postaci przekazu audio lub wideo. Podcasty można odtwarzać w dowolnym miejscu i czasie. Dostęp można uzyskać też na smartfonie, za poœrednictwem wszystkich głównych platform podcastowych: przez aplikację Spotify, Podcast app i Google Play. Od maja pasażerowie KLM będš mogli także słuchać podcastów, korzystajšc z pokładowego systemu rozrywki podczas lotów międzykontynentalnych.

KLM podaje, że wcišż szuka specjalnej historii z podróży do ostatniego odcinka The Journey. Słuchacze sš proszeni o nadsyłanie swoich wyjštkowych doœwiadczeń z podróży i podzielenia się osobistymi historiami, które majš szansę zainspirować innych.