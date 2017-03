Strajk w Alitalii

Strajk kontrolerów lotu zacznie się dzisiaj o godzinie 13.00 i potrwa do godziny 17.00. Od godziny 10.00 do 18.00 będzie strajkować też część personelu lotnisk.

Alitalia apeluje do pasażerów, by - zanim udadzą się na lotnisko - sprawdzili na stronie internetowej przewoźnika lub zadzwonili na podane tam numery telefonu, czy ich lot dojdzie do skutku.

Kolejny strajk zapowiedziano na 5 kwietnia. Alitalia zobowiązuje się zwrócić pieniądze za bilety lub bez dodatkowych opłat zmienić termin lotu.

Strajk jest protestem przeciw planom zwolnienia ponad dwóch tysięcy członków personelu naziemnego i drastycznych obniżek płac, sięgającej od 22 do 32 procent. Alitalia, od trzech lat należąca w 49 procentach do linii Etihad ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, przynosi dziennie pół miliona euro strat.