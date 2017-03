Amadeus za dopłatą zamrozi cenę biletu

Podczas wyszukiwania lotów w internetowych biurach podróży, wyszukiwarkach lub na stronach internetowych przewoźników FareKeep za niewielką opłatą umożliwi ochronę danej taryfy przed wzrostem ceny. Zasugeruje też pracownikowi biura podróży, ile powinna wynosić dopłata za tego typu usługę.

Jednym z pierwszych użytkowników technologii firmy Flyr jest internetowe biuro podróży Logitravel, które wprowadziło narzędzie FareKeep na swoich platformach w Hiszpanii i Portugalii. - Dzięki FareKeep możemy oferować podróżującym większą elastyczność i w trakcie zablokowania ceny angażować ich w nowy sposób, zwiększając szanse konwersji – mówi Tomeu Bennasar, prezes Logitrave, cytowany w komunikacie prasowym.

Według analiz Flyr 30 procent ze 100 zablokowanych cen kończy się rezerwacją, a w efekcie daje firmom sprzedającym usługi turystyczne możliwość zwiększenia swoich przychodów i zmniejszenia kosztów szukania nowych klientów.

- Dla podróżującego możliwość zablokowania określonej taryfy zmniejsza niepewność i daje czas do namysłu. Dla linii lotniczych oznacza większe zyski z klientów kupujących bilety u tego określonego przewoźnika, bez ponoszenia przy tym dodatkowych kosztów. FareKeep zmniejsza ogólny koszt pozyskania klienta i jest świetnym dodatkiem do naszej oferty – wyjaśnia, cytowana w komunikacie prasowym, Gianni Pisanello, dyrektor marketingu w Airline Distribution Marketing.

Amadeus po raz pierwszy zainwestował we Flyr w kwietniu 2016 roku. Flyr pracuje też nad dwoma nowymi produktami. Pierwszym z nich jest bezpłatna możliwość rozłożenia na raty płatności kredytowej za bilet lotniczy czy pokój hotelowy, którą mogliby zaoferować podróżnym sprzedawcy usług turystycznych. Drugie rozwiązanie to gwarancja najniższej ceny po dokonaniu rezerwacji, dzięki któremu podróżny otrzyma zwrot różnicy w cenie taryfy, jeśli po zakupie cena ta spadnie.

Amadeus Ventures to fundusz inwestycyjny grupy Amadeus IT inwestujący w start-upy z pogranicza turystyki i technologii. Amadeus założył go w 2014 roku, a Flyr jest najnowszą firmą w grupie, która obejmuje też takie start-upy, jak: Bluesmart, BookingPal, Yapta, Olset i Evature.