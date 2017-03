Koniec strajków w Lufthansie

Jak informuje przewoźnik, porozumienie obejmuje wszystkie nierozwiązane kwestie dotyczące umów zbiorowych. W oświadczeniu woli partnerzy zgodzili się na płatności przejściowe, plany emerytalne, umowę ramową z warunkami zatrudnienia i zbiorowy układ płac dla pilotów Lufthansy, Lufthansy Cargo i Germanwingsu.

Lufthansa nie wykona wcześniej ogłoszonego planu zatrudnienia pracowników spoza nowego układu zbiorowego do obsługi 40 nowych samolotów.

W najbliższych miesiącach mają być dopracowane szczegóły umów zbiorowych. "Porozumienie przewiduje jednorazową redukcję bilansu poprzez konwersję systemów emerytalnych. W zamian za redukcję generujących koszty elementów umowy, 325 maszyn będzie obsługiwanych przez załogi objęte aktualnym układem zbiorowym – proces będzie przebiegać stopniowo do 2022 roku. Dzięki temu Lufthansa będzie mogła ponownie zatrudnić w najbliższych latach szkolących się pilotów oraz stworzyć perspektywy rozwoju zawodowego dla obecnych pilotów, w tym wiele stanowisk przyszłych kapitanów" - czytamy w komunikacie.

Umowa dotycząca powstrzymania się od akcji strajkowych na czas rozmów została już zawarta i zostanie sformalizowana na mocy umowy zbiorowej, która będzie obowiązywać do 2022 roku.

- Dzięki temu oświadczeniu woli osiągnęliśmy wreszcie przełom - komentuje cytowana w komunikacie szefowa działu prawnego i personalnego Deutsche Lufthansa Bettina Volkens. - To droga do kompleksowej umowy z Vereinigung Cockpit dotyczącej wszystkich nierozwiązanych dotychczas kwestii zbiorowych. To nie tylko koniec najdłuższej debaty zbiorowej w historii naszej firmy, ale również zrównoważona, trwała umowa, która obowiązując do 2022 roku pozwala stworzyć nowe partnerstwo społeczne z Vereinigung Cockpit. Po drodze wszyscy ponieśli ogromne straty, ale w interesie Lufthansy, jej pracowników, klientów i akcjonariuszy było warto. Przed nami dużo pracy, ponieważ chcemy wdrożyć założenia układu zbiorowego jak najszybciej.

Trwający od kilku lat spór, często owocował strajkami pilotów, paraliżującymi działalność przewoźnika i powodującym straty idące w serki milionów euro.