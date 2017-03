Jesienią Rynair połączy Wrocław z Lwowem

Samolot Ryanair do Lwowa będzie latał trzy razy w tygodniu - w każdy wtorek, czwartek i sobotę. Pierwszy rejs zaplanowano na 31 października. Podróż do tego miasta potrwa około 1,5 godziny.

- To kolejne połączenie na Ukrainę w naszym rozkładzie lotów – mówi cytowany w komunikacie lotniska dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Portu Lotniczego Wrocław Jarosław Sztucki. – Z pewnością zainteresuje ono zarówno pasażerów podróżujących w celach turystycznych, jak i biznesowych. Loty do Lwowa pozwolą również na komfortową i szybką podróż do kraju Ukraińcom uczącym się i pracującym w Polsce.

Dotychczas Ryanair ogłosił uruchomienie z Wrocławia w sezonie zimowym 2017/2018 połączeń do Tel Awiwu, Brukseli (Charleroi), Neapolu, Edynburga, Leeds Bradford, Oslo (Torp), na Sycylię i do Gdańska. Będzie to rekordowo bogata zimowa siatka połączeń tej linii z wrocławskiego lotniska – łącznie 30 kierunków.

Zapowiedziane dziś loty to już trzecie połączenie na Ukrainę z Wrocławia. Jesienią ubiegłego roku Wizz Air uruchomił loty do Kijowa. Średnie wypełnienie samolotów na tej trasie wynosi 87,5 procent. W połowie kwietnia rozpoczną się regularne loty Wizz Aira do Lwowa. Połączenie będzie realizowane dwa razy w tygodniu. Dzięki temu w sezonie zimowym pasażerowie wrocławskiego lotniska będą mieli do wyboru aż pięć lotów tygodniowo do Lwowa.

Dla wygody podróżnych z Ukrainy Port Lotniczy Wrocław przygotował obsługę i oznakowanie w języku ukraińskim, a także materiały o mieście i regionie.

Linie Ryanair coraz mocniej wiążą się z Wrocławiem. W bazie operacyjnej stacjonują już trzy samoloty tego przewoźnika. Uruchomiono tu specjalistyczne centrum IT linii (Travel Labs Poland). W stolicy Dolnego Śląska powstaje obecnie trzecia w Europie, a pierwsza w Polsce baza techniczna (centrum obsługi technicznej) tego przewoźnika. Baza składać się będzie z nowoczesnego hangaru z dwoma stanowiskami na samoloty. W stolicy Dolnego Śląska powstanie też zaplecze szkoleniowe firmy.