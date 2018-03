Lufthansa: Mamy za mało samolotów, żeby rosnąć

Niemiecki przewoŸnik osišgnšł w 2017 roku trzeci raz z rzędu rekordowe wyniki. Musiał jednak na ten rok ograniczyć plany rozwoju, bo brakuje mu samolotów i załóg

Lufthansa podała, że w zeszłym roku zwiększyła o 70 procent zysk operacyjny EBIT do 2,97 miliarda euro, marżę o 2,9 punktu procentowego, do 8,4 proc., obroty o 12,4 procent, do 35,6 miliarda euro, przychody jednostkowe o 1,9 procent, co pozwoliło zwiększyć o 60 procent, do 0,8 euro, wysokoœć proponowanej dywidendy dla akcjonariuszy. Zysk netto zmalał jednak o 75 procent, do 1,78 miliarda z 2,36 miliarda euro w 2016 roku.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Rekordowy wynik udało się uzyskać dzięki niskim cenom paliwa, dużemu popytowi na przewozy i bankructwu rodzimego konkurenta, czyli Air Berlina. To ostatnie przyczyniło się do zwiększenia przewozów w pozostałych liniach należšcych do grupy Lufthansy: Eurowingsie, Austrianie, Brusselsie i Swissie.

W tym roku przewoŸnik przewiduje stabilizację cen biletów, odnotowuje lekko pozytywnš tendencję w pierwszym kwartale i liczy na podobnš w całym pierwszym półroczu, choć spodziewa się mniejszego zysku z racji drożejšcego paliwa, liczy się z dodatkowym wydatkiem rzędu 700 mln euro. Inwestorzy obawiajš się, że linie lotnicze zaoferujš w tym roku więcej foteli, co może zwiększyć presję na ceny biletów.

Lufthansa zwiększy swe moce przewozowe o 9,5 procent, a nie o 12 procent, jak zapowiadała w styczniu, bo z powodu problemów z silnikami Pratta&Whitneya odbierze póŸniej niż planowała airbusy A320neo. Dotšd odebrała 10 tych maszyn zamiast spodziewanych 20. Doszło też do opóŸnień w dostawach mniejszych bombardierów.

Lufthansa zrezygnowała z odkupienia austriackiej linii Niki, która została w masie upadłoœci po Air Berlinie, i postanowiła rozwijać szybciej własnš taniš linię - Eurowings. Szkolenie nowych załóg wymaga jednak czasu, a na rynku nie ma dużych możliwoœci wynajęcia samolotów z załogami. - Mieliœmy sympatyczny problem - za dużo pasażerów, a za mało samolotów - przyznał prezes Carsten Spohr.

Niemcy kończš negocjowanie z Nikim Laudš wynajęcie samolotów z załogami od jego nowej linii Laudamotion. Lauda odkupił swojš dawnš linię - Niki.

W sprawie ewentualnego przejęcia Alitalii Spohr oœwiadczył, że najpierw powinna nastšpić jej restrukturyzacja. Bez tego nie jest zainteresowany włoskim przewoŸnikiem. Lufthansa jest gotowa uczestniczyć w konsolidacji firm lotniczych w Europie, ale spodziewa się, że restrukturyzacja Alitalii w najlepszym wypadku ruszy dopiero po marcowych wyborach parlamentarnych we Włoszech.