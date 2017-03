Wizz Air oferuje loty do Kijowa ze wszystkich sześciu baz operacyjnych w Polsce. Ceny biletów na nowe połączenie z Lublina zaczynają się od 89 złotych, a z Poznania - od 109 złotych.

W 2016 roku węgierska linia przewiozła ponad 6,9 mln pasażerów na trasach w polskiej siatce połączeń, co stanowi wzrost o 13 procent rok do roku. Wraz z nowymi połączeniami do Kijowa polska siatka połączeń Wizz Aira składa się ze 151 tras do 27 krajów.