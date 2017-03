Załoga Portów Lotniczych za strajkiem

PPL zarządza największym w Polsce portem, czyli warszawskim Lotniskiem Chopina. Ma też udziały w portach regionalnych, np. w Krakowie, Rzeszowie czy Poznaniu.

W poniedziałek związkowcy poinformowali o wynikach trwającego do 13 lutego referendum strajkowego w PPL. Dyrektor PPL Mariusz Szpikowski mówi, że zgodnie z informacjami, jakie dostał od organizatorów referendum, udział w nim wzięło 821 pracowników. Z tego 762 powiedziało "tak", a 54 powiedziało "nie".

Czytaj o stanowisku dyrektora: "Dyrektor PPL: Nie dam wszystkim podwyżki"

Związkowcy, podczas trwającego miesiąc referendum, pytali pracowników, czy opowiedzą się za strajkiem w wypadku niespełnienia przez pracodawcę ich żądań. Chodzi o gwarancję płac i ich wzrostu o 8 procent.

Jak wyjaśnia przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Lotnictwa Cywilnego Marek Żuk, w referendum były dwa pytania. Pierwsze dotyczyło podwyższenia pensji zasadniczej pracowników PPL o 8 proc. począwszy od 1 stycznia 2017 roku. Drugie pytanie odnosiło się do utrzymania poziomu wynagrodzeń pracowników, tzw. gwarancji płac na poziomie do 2022 roku. Pytania z referendum to żądania związkowców w sporze zbiorowym, jaki prowadzą od ubiegłego roku z pracodawcą.

W piątek zakończyło się referendum. Wzięła w nim udział ponad połowa pracowników, a zatem został spełniony jeden z warunków jego ważności. Z tych, którzy wzięli udział w referendum, 93 procent opowiedziało się za strajkiem, a 7 procent było mu przeciwnych.

- Nadal liczymy na rozmowę z dyrektorem i próbę zakończenia konfliktu bez posuwania się do tego rozwiązania ostatecznego. Strajk jest ostatecznością - zaznacza Żuk. Jak powiedział, strajk wymaga odpowiedniego przygotowania i poinformowania o nim m.in. linii lotniczych. - Mimo bardzo napiętej sytuacji, liczymy, że uda nam się porozumieć z tym czy innym pracodawcą - zaznaczył.

Referendum zorganizowały trzy największe związki zawodowe, działające w PPL. Chodzi o Związek Zawodowy Pracowników Lotnictwa Cywilnego, NSZZ "Solidarność 80", Związek Zawodowy Pracowników Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. W PPL działa w sumie siedem związków zawodowych. Około połowa załogi należy do związków.

Warszawskie Lotnisko Chopina jest największym portem lotniczym w Polsce, obsługuje ok. 38 proc. ruchu pasażerskiego w naszym kraju. Szacuje, że w 2017 r. obsłuży 14 mln pasażerów. W ubiegłym roku port obsłużył 12,8 mln podróżnych.

PPL w 2015 r. zanotowały ok. 139 mln zł zysku netto. Łączna strata za lata 2013–2014 wyniosła natomiast 407 mln zł. Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 roku PPL odnotowały ponad 200 mln zł zysku netto. To o 40 proc. więcej niż w tym samym okresie 2015 r.