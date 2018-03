Katastrofa helikoptera turystycznego w Nowym Jorku

Pięć osób zginęło w katastrofie œmigłowca w Nowym Jorku. Maszyna z 6 osobami na pokładzie wpadła tam do rzeki. Przyczyny wypadku nie sš na razie znane

Wypadek zdarzył się w przylegajšcej do Manhattanu rzece East River. Na nagraniach wideo wykonanych przez œwiadków widać, jak œmigłowiec powoli obniża lot, po czym wpada do wody.

Maszyna należała do prywatnej firmy wycieczkowej Liberty Helicopter Tours. Pilot nie odniósł poważnych obrażeń, udało mu się uwolnić. Pozostałym pięciu osobom nie. Zostały one wycišgnięte dopiero przez nurków. Trójkę poszkodowanych pasażerów przewieziono do szpitala. Byli w stanie krytycznym. Nie udało się ich uratować. Dwójka pozostałych zginęła na miejscu.

Jak mówił szef nowojorskiej straży pożarnej Daniel Nigro, akcja ratunkowa odbywała się na głębokoœci 15 metrów, przy pršdzie wodnym o prędkoœci 7 kilometrów na godzinę i temperaturze powietrza 5 stopni Celsjusza. Najtrudniejsza częœci operacji polegała na uwolnieniu 5 pasażerów ponieważ byli oni mocno przypięci do siedzeń i trzeba było przecišć pasy - opisywał Nigro.

Szef nowojorskiej policji James O'Neil nie chciał spekulować na temat przyczyn wypadku. Powiedział, że ustali to œledztwo prowadzone przez Krajowš Radę Bezpieczeństwa Transportu.