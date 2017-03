LOT poleci z Warszawy do Stuttgartu

- Stuttgart jest jednym z najważniejszych ośrodków biznesowych i naukowych w Niemczech. To tu swoje siedziby mają wielkie koncerny, takie jak Bosch, Daimler AG czy Schwarz-Gruppe. Z drugiej strony nowe połączenie z pewnością docenią także osoby podróżujące do Stuttgartu i okolic na wakacje, do rodziny czy znajomych – mówi, cytowany w komunikacie prasowym, dyrektor biura komunikacji korporacyjnej PLL LOT Adrian Kubicki.

Od czerwca rejsy między Warszawą a Stuttgartem będą wykonywane od poniedziałku do piątku dwa razy dziennie. W soboty, Embraery LOT-u zabiorą pasażerów porannym rejsem z Warszawy, natomiast w niedzielę samoloty LOT-u wystartują do Stuttgartu wieczorem. Jak podkreśla spółka, taki rozkład połączeń zapewni pasażerom z wielu miast w Europie i Azji dogodną podróż do Stuttgartu.

Połączenie między Warszawą a Stuttgartem to element strategii rentownego wzrostu, którą PLL LOT realizuje od początku 2016 roku. Zgodnie z jej założeniami LOT planuje stać się linią pierwszego wyboru nie tylko dla pasażerów podróżujących z Polski, ale również innych krajów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

LOT planuje kontynuować intensywny rozwój siatki połączeń. Od początku kwietnia 2017 roku polski przewoźnik uruchomi rejsy do nowych miast w USA – do Los Angeles i Newark - rozszerzając w ten sposób ofertę podróży za Atlantyk. Wszystkie połączenia dalekiego zasięgu LOT wykonuje boeingami 787 Dreamliner.