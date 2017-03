Wizz Air powiększył katowicką bazę

- Powiększenie naszej katowickiej bazy o szósty samolot (180-miejscowy airbus A320 - red.) odpowiada inwestycji wartej prawie 100 mln dolarów. Bezpośrednio w linii stworzyliśmy dzięki temu 36 miejsc pracy – podaje szef komunikacji linii Wizz Air Gabor Vasarhelyi.

Łącznie przewoźnik zatrudnia obecnie w Katowicach ponad 200 pracowników, a we wszystkich sześciu polskich bazach (oprócz Katowic to także Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań i Lublin) ponad 800. W Polsce samoloty tej linii obsługują też trasy ze Szczecina i Olsztyna.

W czerwcu, gdy będą uruchomione nowe połączenia m.in. z Warszawy oraz połączenie do Splitu z Katowic, przewoźnik będzie oferował z Polski 149 tras do 27 krajów. Wtedy też łącznie w Polsce będą bazować 22 maszyny tego przewoźnika.

W najbliższych dniach Wizz Air uruchomi cztery nowe połączenia z katowickiego lotniska: 10 marca na Maltę i do islandzkiego Rejkiawiku, 11 marca do Katanii na Sycylii, a dzień później do portugalskiej Lizbony. W czwartek ogłoszono również nowe połączenie z lotniska w Pyrzowicach do chorwackiego Splitu, które zostanie uruchomione 18 czerwca.

Linia Wizz Air to główny przewoźnik operujący na lotnisku w Pyrzowicach – w zeszłym roku z katowickiego lotniska i na nie linia przewiozła ponad 1,6 mln pasażerów – to prawie połowa całego ruchu w tym porcie. W tym roku na trasach z Katowic Wizz Air oferuje w sumie 2,1 mln miejsc (13 procent więcej niż w roku 2016) na 37 trasach do 18 krajów.

Członek zarządu zarządzającego katowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Leszek Budka ocenia, że w 2017 roku port powinien odprawić rekordową liczbę ponad 3,6 mln pasażerów (wobec ponad 3,2 mln osób w zeszłym roku), z czego ok. 1,8-1,9 mln podróżnych będą stanowić pasażerowie linii Wizz Air. Lotnisko spodziewa się w tym roku wzrostu liczby odprawianych podróżnych o ponad 10 procent – m.in. dzięki nowym połączeniom Wizz Aira.

Wizz Air jest największym niskokosztowym przewoźnikiem lotniczym w Europie Środkowo-Wschodniej. W zeszłym roku z jego usług skorzystało prawie 23 mln pasażerów, w tym ok. 7 mln na trasach z i do Polski – w tym roku na polskich trasach będzie dostępnych w sumie ok. 9 mln miejsc – o 13 procent więcej niż przed rokiem.

Linia dysponuje flotą 77 samolotów, które obsługują ponad 500 tras do 138 miejsc docelowych w 40 krajach. W Europie przewoźnik ma 28 baz, z czego sześć w Polsce; ostatnio linia ogłosiła otwarcie nowej bazy w bułgarskiej Warnie, mołdawskim Kiszyniowie oraz – w czerwcu – na londyńskim lotnisku Luton; będzie to pierwsza baza tego przewoźnika w Europie Zachodniej.

Katowickie lotnisko zamierza kontynuować w 2017 roku program inwestycyjny. Jednym z kluczowych przedsięwzięć jest w tym roku modernizacja i generalny remont terminalu pasażerskiego B. Trwają też prace koncepcyjne związane z przebudową fragmentu prowadzącej do lotniska drogi nr 913 wraz z układem dróg wewnętrznych.

Ponadto port będzie kontynuował inwestycję związaną z przekształceniem starej drogi startowej w drogę kołowania i dostosowaniem pola manewrowego portu do II kategorii operacji lotniczych. Zakończenie tego projektu, zgodnie z umową z wykonawcą, planowane jest na styczeń 2018 roku.

Na lotnisku rozpocznie się też drugi etap rozbudowy towarowej płyty postojowej przed nową bazą cargo w południowo-wschodniej części portu. Płyta rozbudowywana będzie na zachód. Natomiast Polska Agencja Żeglugi Powietrznej powinna niebawem rozpocząć budowę w Pyrzowicach nowej wieży kontroli lotów. W drugim półroczu Chopin Airport Development prawdopodobnie rozpocznie budowę przy lotnisku trzygwiazdkowego hotelu sieci Moxy.

Zeszły rok był dla katowickiego lotniska rekordowy we wszystkich segmentach ruchu pasażerskiego. W ruchu całkowitym z siatki połączeń lotniska skorzystało 3,221 mln podróżnych, o 152 tys. więcej (wzrost o 4,9 procent) niż w roku 2015. Ruch regularny wzrósł o 7 procent (2,126 mln podróżnych), a czarterowy o 2 procent (1,079 mln osób). Najpopularniejszymi krajami w ruchu regularnym w 2016 roku były: Wielka Brytania (32 procent pasażerów), Niemcy (28 procent) i Norwegia (7 procent).