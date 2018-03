Ellinair powiększa flotę i program

Flota Ellinaira uroœnie do 10 samolotów. Jeszcze przed latem przewoŸnik dołoży do niej dwa airbusy i poszerzy siatkę połšczeń

Ellinair, linia lotnicza należšca do Mouzenidis Group, będzie mieć w sumie 10 samolotów (3 airbusy 319, 5 airbusow 320 i dwa boeingi 737-300) - informuje serwis Tornos News. Od 2019 roku w służbie majš pozostać już tylko airbusy. Poza powiększeniem liczby maszyn, przewoŸnik ogłosił też wprowadzenie na nadchodzšcy sezon letni siedmiu nowych tras w Grecji i za granicš, w sumie w siatce połšczeń znajdzie się więc 30 kierunków. Linia będzie operować z 4 baz.

Największym rynkiem Ÿródłowym dla Mouzenidis Travel jest Rosja. W zeszłym roku firma obsłużyła około 400 tysięcy goœci z tego kraju, co daje jej tam miejsce lidera - informuje portal rosyjskiej organizacji branżowej Ator. W 2017 roku z Federacji Rosyjskiej poleciało do Grecji w sumie około 900 tysięcy turystów. W tym roku Ellinair będzie latał z 15 rosyjskich miast do 10 greckich kierunków (głównie na wyspy) i na Cypr. W siatce znajdš się też loty do Włoch (Ischia) i do Armenii (Jerewan). W Polsce Ellinair będzie obsługiwał goœci Mouzenidis Travel i innych touroperatorów na trasach z Warszawy, Katowic i Poznania do Grecji.