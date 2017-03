Rośnie ruch na wrocławskim lotnisku

- Dynamicznie rośnie zainteresowanie pasażerów lotami krajowym. Skorzystało z nich prawie 43 tysiące ludzi. Oznacza to wzrost o 34,5 procent - mówi cytowany w komunikacie prasowym Jarosław Sztucki, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Porcie Lotniczym Wrocław. Dodaje, że o 81 procent więcej pasażerów zdecydowało się w tym czasie na podróż tanimi liniami do Warszawy.

W lutym tego roku o 12 procent więcej ludzi skorzystało też z tanich połączeń międzynarodowych, realizowanych przez linie Ryanair i Wizz Air. Zdaniem portu to w największej mierze zasługa nowych kierunków - Madrytu, Kijowa, Belfastu, Birmingham, Manchesteru i Newcastle oraz Malty, która została w rozkładzie na zimę.

- Poza tradycyjnie popularnymi kierunkami na Wyspy Brytyjskie bardzo duże wypełnienie zanotowały samoloty lecące na południe Europy oraz na Wyspy Kanaryjskie – mówi Jarosław Sztucki. – Rekordowo wyglądało zainteresowanie Teneryfą, w przypadku której samoloty wypełnione były aż w 97 procentach oraz Maltą, gdzie zajętych było 93 procent miejsc. Doskonale radziły sobie też Barcelona, Madryt i Rzym z wypełnieniem przekraczającym 90 procent - dodaje. Znacznie zwiększyło się również zainteresowanie lotami do Skandynawii - szczególnie do Oslo (wzrost o 15,5 procent) i Sztokholmu (o 13,7 procent).

Wzrost zanotowali również tradycyjni przewoźnicy: w lutym przewieźli ponad 26,5 tysiąca pasażerów, czyli o 9,8 procent więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej. Rekordowym zainteresowaniem cieszyły się loty do Düsseldorfu - wzrost na tej trasie sięgnął 66 procent (porównując rok do roku). O 10,1 procent zwiększyło się też zainteresowanie lotami z Wrocławia do Frankfurtu.

O 33 procent wzrosła też liczba pasażerów korzystających z lotów czarterowych. Obecnie z Wrocławia latają czartery na Fuerteventurę, Lanzarote, do Marsa Alam i do Hurghady.

Na wiosnę siatki tanich lotów z wrocławskiego lotniska rozszerzy się m.in. o Lizbonę, Majorkę, Rejkiawik i Lwów. Natomiast jesienią do rozkładu lotów niskokosztowych włączone zostaną: Palermo, Neapol, Tel Awiw, Bruksela, Gdańsk, Leeds Bradford, Edynburg i Oslo.