Wizz Air zaprasza studentów do gry

Wizz Air uruchomił międzynarodowy konkurs dla studentów - Wizz Youth Challenge. Główną nagrodą jest nielimitowany roczny dostęp do podróży lotniczych w siatce połączeń tego przewoźnika. Nagrodą dla zdobywców 2. i 3. miejsca będą bilety lotnicze.

Adresatami konkursu poświęconego tematyce lotniczej i marketingowej są studenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Aby wziąć w nim udział należy wypełnić kwestionariusz i wysłać go do organizatora. Termin rejestracji upływa 5 kwietnia. 7 kwietnia wszystkie zgłoszone zespoły otrzymają zadanie typu "studium przypadku", a także szczegółowe wytyczne i materiały. Termin nadsyłania rozwiązanych zadań mija 21 kwietnia. Autorzy najlepszych prac zostaną wybrani przez wewnętrzny zespół oceniający Wizz Aira i zaproszeni do wzięcia udziału w finale organizowanym 18 maja w Budapeszcie.

- Z radością uruchamiamy program Wizz Youth Challenge, który jest wyjątkową szansą dla nowego pokolenia menedżerów, aby sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności, zdobywając jednocześnie wartościowe doświadczenie zawodowe oraz otrzymując cenne wskazówki od wykwalifikowanej kadry kierowniczej - mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Owain Jones, dyrektor korporacyjny w Wizz Airze.