Airbnb chce mieć własną linię lotniczą

Szef Airbnb chce, by jego firma oferowała jak najszerszy zakres usług turystycznych. W rozmowie z „The Times” zapowiada uruchomienie własnej linii lotniczej

Brian Chesky, współzałożyciel i prezes Airbnb, planuje rozwijać firmę, powiększajšc zakres oferowanych usług. Jednym z pomysłów jest uruchomienie własnej linii lotniczej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

– Na poważnie rozważamy wiele pomysłów kršżšcych wokół lotnictwa, spędziliœmy już dużo czasu, badajšc różne możliwoœci – mówi Chesky w wywiadzie dla "The Times". Prezes dodaje, że Airbnb ma być miejscem, w którym zarezerwuje się wyjazd od a do zet. – Sposób, w jaki Amazon podszedł do budowania swojego biznesu, czyli miejsca, w którym można kupić wszystko, jest chyba najbardziej zbliżony do tego, co my próbujemy robić – tłumaczy Chesky.

W lutym przedsiębiorstwo obchodziło dziesięciolecie. W zeszłym roku jego obrót wyniósł 4 miliardy dolarów. Przez ostatniš dekadę z usług Airbnb skorzystało ponad 300 tysięcy ludzi, którzy podróżowali łšcznie do 192 krajów. Firma wyceniana jest na 31 miliardów dolarów, czyli na dwukrotnie więcej niż InterContinental Hotel Group, jedna z największych sieci hotelowych w Europie.

Airbnb co pewien czas informuje o kolejnych nowoœciach. Ostatniš było wprowadzanie do oferty osobnej kategorii luksusowych obiektów. Chesky tłumaczył, że w ten sposób chce uciec od wizerunku firmy sprzedajšcej zakwaterowanie tańsze niż hotelowe.