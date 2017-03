Kraków nie obniża lotów - wzrost o 17 procent

- Dobre wyniki w pierwszych miesiącach roku to rezultat dużego zainteresowania otwartymi w obecnym sezonie zimowym nowymi połączeniami – wyjaśnia cytowany w komunikacie lotniska prezes Kraków Airport Radosław Włoszek. - Przykładem jest połączenie do Genewy. W lutym liczba pasażerów wzrosła o 10 procent, co oznacza że lata tam już niemal 2,5 tysiąca ludzi miesięcznie.