Europa walczy nadal z liniami znad Zatoki

Prezesi obu europejskich przewoźników skierowali pismo do unijnego komisarza ds. transportu Violety Bulc, domagając się, by organ wykonawczy UE sprecyzował praktyki sprzeczne z wolną konkurencją i przewidział sankcje w postaci ograniczania praw do ruchu powietrznego.

"Niewiarygodnie szybki od ponad 10 lat rozwój przewoźników znad Zatoki Perskiej w Europie bardzo zaszkodził liniom europejskim - piszą. - Brak reakcji byłoby krótkowzroczne. Krótkoterminowe korzyści europejskich konsumentów w postaci niższych cen biletów istniałyby tylko do czasu częściowego usunięcia europejskich linii z rynku".

Tradycyjne linie europejskie mocno odczuły szybki wzrost znaczenia takich przewoźników jak Emirates, Qatar Airways i Etihad i zmianę ruchu do Azji. Zarzucają im korzystanie z bezprawnych subwencji państwowych - czemu te zaprzeczają - i zabiegają w Unii o działania wobec tego wyzwania.

Lufthansa podjęła współpracę z Etihadem z Abu Zabi, ale nie cofnęła zarzutu o nieuczciwej konkurencji, prezes Carsten Spohr powtórzył w lutym, że odrzucił subwencje, podpisując umowę cateringowa i serwisową z Etihadem.

Pismo stwierdza, że przez konkurencję Lufthansa, Air France, KLM, Brussels Airlines, Swiss i Austrian Airlines musiały zrezygnować w ostatnich latach z obsługiwania ponad 30 portów docelowych na Bliskim Wschodzie, w Azji i Indiach.

Komisja pracuje nad nową ustawa, która pozwoli nakładać podatki na linie spoza Unii albo zawieszać im prawa lotów, jeśli stwierdzi, że zaszkodziły liniom europejskim nieuczciwymi subwencjami lub dyskryminującymi działaniami.

Autorzy pisma do Brukseli zwrócili się też z apelem, by w rozmowach z Katarem o umowie o usługach lotniczych uwzględniono zmniejszenie subwencji państwowych i zwiększono przejrzystość finansową. "W ramach uzgadniania przez Komisję nowego unijnego porozumienia o usługach lotniczych z Katarem należy w niej wyraźnie potwierdzić, że trzeba ograniczyć nieuczciwe praktyki konkurencyjne i subsydia" - stwierdzają.