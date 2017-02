Büchner do O'Leary'ego: Zacznij być liderem

Eve Büchner to szefowa Refund.me, niemieckiej firmy zajmującej się uzyskiwaniem od linii lotniczych odszkodowań za opóźniony lub odwołany lot. Firma obsługuje także klientów z Polski, Hiszpanii i Francji, a Büchner mówi, że każdego dnia odczuwa konsekwencje postępowania Ryanaira. Według niej przewoźnik notuje najwięcej spóźnień w Europie, ale uchyla się od płacenia rekompensat. Z tego powodu szefowa Refund.me napisała list otwarty do Michaela O'Leary'ego.

"Zrobiłeś to. Ryanair jest największą linią lotniczą Europy. Przewozi więcej pasażerów niż nawet Lufthansa. Przewidziałeś to lata temu, ale wtedy nikt nie brał Twoich słów poważnie. Teraz wozisz po 100 milionów pasażerów rocznie. To jest wielki sukces. To Twój sukces" - zaczyna swój list Büchner.

Szybko jednak zmienia ton, i od komplementów przechodzi od oskarżeń. Często poważnych. Szefowa Refund.me zauważa, że za sukcesem stoi nie tylko szef, ale i pracownicy, a ci w Ryanarze nie są traktowani w sposób, na który zasłużyli. Piloci są zmuszani do samozatrudnienia. Ci, którzy są na chorobowym, nie zarabiają. Samoloty tankowane są minimalną ilością paliwa potrzebną do zrealizowania danego przelotu. A to jest niebezpieczne. Problem dotyka też pasażerów. Świadczy o tym choćby fakt, że większość spraw z tytułu spóźnień obsługiwanych przez Refund.me dotyczy właśnie Ryanaira.

Założycielka Refund.me krytykuje także sposób wyrażania się prezesa Ryanair. Jej zdaniem, o ile slogany typu „Bye, bye Latehansa" mogły uchodzić za śmieszne, podobnie jak pomysły pobierania opłaty za korzystanie z pokładowych toalet, o tyle stwierdzenia typu „Niemcy za tanie bilety lotnicze gotowi są czołgać się po potłuczonym szkle" są zwyczajnie obraźliwe.

– Michael, Ryanair i Twoje ego są już wystarczająco duże. Zachowuj się wobec swoich ludzi i klientów tak, jak na lidera rynku przystało. Kiedy Twoje wielkie interesy będą też przyzwoite, staniesz się niepokonany – apeluje Büchner.