Lotnisko w Kuala Lumpur wolne od trującego gazu

Ubrani w białe kombinezony pracownicy obrony cywilnej spędzili całą noc badając terminal 2 międzynarodowego lotniska w stolicy Malezji. Szukali śladów bezwonnego gazu bojowego VX, który jest bardziej trującą wersją paralityczno-drgawkowego sarinu.Policja zabezpieczyła miejsce ataku na Kim Dzong Nama, toalety, w których kobiety podejrzane o jego dokonanie umyły ręce po kontakcie z silną substancją oraz trasę z miejsca ataku do lotniskowej kliniki, którą pokonał już otruty Północny Koreańczyk. Władze ogłosiły następnie, że nie znaleziono tam śladów gazu bojowego VX.Od 13 lutego przez port lotniczy w Kuala Lumpur przewinęły się dziesiątki tysięcy pasażerów. Nie zablokowano tam dostępu do żadnej części terminala, ani nie sięgnięto po żadne inne środki ostrożności.Południowokoreańskie i amerykańskie władze są przekonane, że zabójstwa dokonały dwie agentki wywiadu Korei Północnej. Wywiad w Seulu poinformował deputowanych południowokoreańskich, że rozkaz zabicia swego przyrodniego brata wydał Kim Dzong Un i że taką próbę podjęto już w 2012 roku.O zamordowanie Kim Dzong Nama podejrzewana jest Indonezyjka i Wietnamka; obie aresztowano. Indonezyjka, z którą w sobotę rozmawiali indonezyjscy dyplomaci, powiedziała, że dostała 400 ringgitów (90 dolarów) za, jak jej powiedziano, wzięcie udziału w programie typu "ukryta kamera". 30-letni mężczyzna z Korei Północnej zapłacił jej za wtarcie w twarz Kim Dzong Nama substancji, która miała być olejkiem dla dzieci. Ten "żart" miał zostać nagrany przez kamery.Także Wietnamka twierdzi, że sądziła, że chodzi o żart - poinformowało w sobotę wietnamskie MSZ.W związku z tą sprawą do aresztu trafił również obywatel Korei Północnej.Malezyjska policja podejrzewa, że czterech północnych Koreańczyków, którzy mieli związek z zabójstwem, uciekło z Malezji i najpewniej znajduje się w Korei Północnej. Chce przesłuchać trzech innych obywateli Korei Północnej, w tym attache północnokoreańskiej ambasady w Kuala Lumpur.