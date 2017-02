IAG: Mniejsze obroty, większe zyski

IAG, właściciel British Airways, Iberii, Aer Lingusa i Vuelinga, zwiększyła zgodnie z oczekiwaniami roczny zysk operacyjny o 8,6 procent, do 2,5 mld euro, mimo zmniejszenia obrotów o 1,3 procent, do 22,57 miliarda euro. Zysk byłby jeszcze większy, gdyby grupa nie straciła 460 mln euro na osłabieniu funta do innych walut po referendum w sprawie Brexitu.

Grupa ustaliła roczną dywidendę na 12,5 eurocentów od akcji i zapowiedziała dodatkowo zwrócenie inwestorom 500 milinów euro w ramach skupowania własnych akcji.

Przewozy British Airways przez Atlantyk wypadły dobrze na tle bardzo konkurencyjnego europejskiego rynku tanich lotów. Prezes IAG, Willie Walsh, nie przejął się zapowiedzią Norwegiana uruchomienia 10 nowych rejsów do Stanów Zjednoczonych. — Zawsze mówiłem, że będziemy konkurować z Norwegianem. Różnica między nim a nami jest taka, że my jesteśmy dochodowi, a oni nie. Stawki jakie ogłosili - 25 euro w jedną stronę przez ocean - są wyraźnie po to, by trafić na nagłówki w mediach. Nie są do utrzymania na dłużej — stwierdził.

W tym roku Walsh spodziewa się dalszego wzrostu zysku. Moce przewozowe grupy wzrosną o 2,5 procent, Aer Lingus będzie rosnąc szybciej od British Airways.

Tymczasem pracownicy kabinowi tzw. mieszanej floty British Airways zapowiedzieli kolejny 7-dniowy strajk od 3 marca. Stanowią 15 procent pracowników kabinowych przewoźnika, od dawna prowadzą zbiorowy spór o system wynagrodzeń.

Teraz związek zawodowy Unite stwierdził, że dobre wyniki roczne ogłoszone właśnie przez IAG oznacza, że właściciela stać na spełnienie postulatów związkowców.